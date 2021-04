Häfler Autorin Claudia Binzberger veröffentlicht neue Gedichte

So mancher geht in den Ruhestand und hat endlich Zeit, sich um die wesentlichen Dinge im Leben zu kümmern. So auch die Friedrichshafener Autorin Claudia Binzberger, die den Ruhestand dazu nutzt, ihr Innerstes in Form von Gedichten und Aquarellen mit der Welt zu teilen. Sie veröffentlicht zwei Gedichtbände mit den vielsagenden Titeln „Ein Herz voller Himmel“ und „Am Wegrand des Lebens“.

Die Frage nach dem Grund für gleich zwei Bände beantwortet sie so: „Wir hatten wegen des Lockdowns einen sehr langen Winter. Das Schreiben und Malen hat mir über diese Zeit sehr hinweggeholfen. So verfasste ich meinen neuen Gedichtband ’Ein Herz voller Himmel’. Danach kam ich dem Wunsch meiner Leser nach, die mich immer wieder gebeten haben, die Texte aus meinem ersten Gedichtband wieder zugänglich zu machen. Ich habe das Bändchen überarbeitet und ebenfalls mit Aquarellen illustriert. Einen neuen Titel bekam es auch: ’Am Wegrand des Lebens.’“

In beiden Gedichtbänden lädt die Autorin ein zu einer Reise nach Innen, den Ort, an dem wir unsere Einmaligkeit in der Welt der Vielfalt entdecken können. Sie nimmt uns mit auf die Suche nach dem, was im Leben wirklich zählt. Autorin Binzberger: „Ich wünsche meinen Lesern viel Freude an den Gedichtbändchen. Im Grunde gehören die beiden für mich zusammen. Ich sehe sie als Geschwister. Für mich sind sie Schatzkästchen der Lebensfreude und Ermutigung.“

Claudia Binzberger ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. „Schon als Kind faszinierte mich Sprache“, sagt sie, „und wenn die Texte gereimt waren, konnte ich sie im Handumdrehen auswendig. So ‚las‘ ich meinen Brüdern unsere Kinderbücher vor, noch bevor ich wirklich lesen konnte.“

Als Jugendliche schrieb sie erste Gedichte. 2009 wurde sie Co-Autorin beim Verlag am Eschbach. Neben dem Berufsleben engagierte sie sich in vielfältiger Weise. Sie gründete an ihrer Schule das Sozialprojekt „Junioren für Senioren“, das sie in Kooperation mit dem Altenheim am Schulort 10 Jahre lang leitete. Das Projekt fand sehr viel Beachtung und erhielt mehrere Preise.

In ihrer evangelischen Kirchengemeinde war sie 20 Jahre lang als Kirchengemeinderätin tätig, leitete gemeinsam mit der Pfarrerin den Besuchsdienst und gestaltete Seniorennachmittage, war

Zehn Jahre lang Mitorganisatorin der Kinderkirche, rief mit anderen zusammen des ökumenischen Lesetreff ins Leben, der immer noch aktiv ist, und war 2015 Mitbegründerin des Ökumenischen Asylkreises FN-West, dessen Arbeit sehr geschätzt wurde und wird.

2017 ging sie in den Ruhestand und widmet sich seitdem vermehrt ihren Hobbys: Dem Schreiben und Malen.