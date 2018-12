In Markdorf sind die Kreismeisterschaften für „Jugend trainiert für Olympia“ im Bereich Geräteturnen ausgetragen worden. Im Rahmen dieser Schulwettkämpfe fanden sich turnbegeisterte Kinder aller Altersklassen zusammen, um ihre Schule als Mannschaft zu vertreten. Bis zu fünf Turnerinnen und Turner dürfen jeweils für eine Mannschaft antreten, die drei höchsten Wertungen kommen in die Gesamtwertung.

Das Karl-Maybach-Gymnasium war in diesem Jahr mit fünf jungen Fünftklässlerinnen am Start, die ihr turnerisches Können in der TSG Ailingen (Jasmin Eisfeld und Greta Rücker) sowie der Turnerschaft Friedrichshafen (Anna Fricker, Elena Lucarelli und Amandine Mingstein) erworben haben. Obschon die Mädchen somit üblicherweise in Gau- und Bezirkswettkämpfen als Konkurrentinnen gegeneinander antreten, fanden sie sich schon bei der Anfahrt als Mannschaft zusammen und konnten es kaum erwarten, ihr Können für „ihr“ KMG gemeinsam unter Beweis zu stellen.

Begleitet von ihrer Lehrerin Katharina Melzer starteten die Mädchen am Sprung direkt mit einer Herausforderung in den Wettkampf. Der Sprung, den sie im Turngau Oberschwaben normalerweise in ihrer Leistungsklasse turnen (P5 Handstand auf den Mattenberg) wurde nicht angeboten, stattdessen galt es die kaum je geübte Hocke über den Sprungtisch zu meistern. Dennoch gelang mit hohen Wertungen ein guter Einstieg in den Wettkampf.

Starke Leistung am Boden

Auch an Reck und Balken zeigten die Turnerinnen laut Vereinsbericht – trotz kleinerer Wackler auf dem Angstgerät Balken – tolle Leistungen. Zum Abschluss erturnte Anna Fricker am Boden mit einer starken Performance sogar die Tagesbestnote von 14,7 Punkten.

Am Ende fehlten 0,6 Punkte zum möglichen Sieg: Mit 172,7 Punkten mussten sie sich knapp der Burgberschule Überlingen (173,3 Punkte) geschlagen geben. Dass die Leistungsturnerinnen aus Überlingen grundsätzlich schwer zu schlagen sind, tröstete die KMG-Turnerinnen ein wenig über die verpasste Weiterqualifikation hinweg.