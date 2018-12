Höhere Alarmbereitschaft jetzt auch am Flughafen in Friedrichshafen

Nach Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen sind auch an anderen Flughäfen im Südwesten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Betroffen seien die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim.

„Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen“, teilte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. „Die Einsatzkräfte führen dabei die Maschinenpistole bei sich und tragen ballistische Schutzausstattung.“

Die erhöhte Präsenz ist auch in Friedrichshafen spürbar. Der Flugbetrieb sei davon aber nicht betroffen. "Es herrscht einfach nur eine erhöhte Aufmerksamkeit", sagte Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports, im Gespräch mit schwäbische.de. Nervosität sei bei den Reisenden nicht spürbar gewesen. Auch die Abfertigung laufe wie gewohnt, mit Verspätungen sei nicht zu rechnen. "Wir sehen die Polizei seit gestern Abend verstärkt patroullieren, auch mit schweren Westen und Maschinenpistolen", bestätigte Flughafensprecher Andreas Humer-Hager der Schwäbischen Zeitung. "Wir sind aber nur der Schauplatz der Kontrollen und selbst nicht beteiligt."

Polizei bittet um Hinweise

Bereits am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart verschärft worden. Hintergrund waren demnach Erkenntnisse, wonach mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen.

Die Hinweise kamen von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei schon in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden. Die Lage am Flughafen Stuttgart ist nach einer dpa-Umfrage wohl ein Einzelfall. Es gab an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen möglicher Ausspähversuche, wie sich bei Anfragen dort herausstellte.

Die Maßnahmen an den Flughäfen in Baden-Württemberg seien eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte die Polizei mit. „Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.“ Besonders im Kontext zu den jüngsten Vorkommnissen in Straßburg müsse man dennoch vorsichtig sein, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen der Schwäbischen Zeitung. Die Polizei bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte.

Die Bundespolizei hatte am Mittwochabend auf Twitter mitgeteilt, ihre Präsenz in Stuttgart mit „robusten Einsatzkräften“ zu verstärken. Die Informationen zu den Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen. Daher müssten die Sicherheitsvorkehrungen vorerst verschärft bleiben, hieß es. Die Ermittlungen zu den auffälligen Personen am Stuttgarter Flughafen laufen.

+++Aktuell+++Uns liegen Erkenntnisse vor, die eine erhöhte Präsenz durch robuste Polizeikräfte am @STR_Airport erfordern.Der Flugbetrieb am #Flughafen #Stuttgart wird durch unsere Maßnahmen nicht beeinträchtigt.#EinsatzSTR pic.twitter.com/3vXVijUtg5— Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 19. Dezember 2018

Informationen der „Bild“-Zeitung, wonach die Sicherheitsbehörden durch Videoaufnahmen auf Ausspähversuche aufmerksam wurden, bestätigte die Polizei nicht. Im Lauf des Vormittags wollten die Ermittler weitere Informationen bekannt geben.

Die Abläufe am Stuttgarter Airport sollen durch die verschärften Sicherheitsvorkehrungen nicht beeinträchtigt sein. „Der Flugbetrieb und der Terminalbetrieb laufen völlig normal“, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.