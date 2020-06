Häusliche Gewalt: Wenn die eigenen vier Wände zum Albtraum werden

Hilfen und Kontakte:

In Frauenhäusern können gewaltbetroffene Frauen mit ihren Kindern unterkommen, um Schutz und Beratung zu erhalten. In Baden-Württemberg gibt es laut AWO Bodensee-Oberschwaben 41 Frauen- und Kinderschutzhäuser. In ihnen arbeiten Fachkräfte, die im Umgang mit Frauen, die von ihrem Partner misshandelt werden, kompetent und erfahren sind. Das AWO Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis ist telefonisch unter 07541 / 4893626 erreichbar oder auch per Mail an info@awo-bodenseekreis.de. Da es in den vergangenen Wochen eine erhöhte Fluktuation in dem Haus gab, bittet das Team um Spenden, denn viele Frauen flüchten mit nicht mehr als ihrer Handtasche und müssen somit in der Anfangsphase versorgt werden. Das

Spendenkonto läuft auf AWO Kreisverband Bodensee-Oberschwaben e.V. bei der Kreissparkasse Ravensburg,

BIC: SOLADES1RVB, IBAN: DE67650501100048082066. Auch der Verein „Frauen für Frauen“ bietet Beratung und Vermittlung an. Antje Noack und ihr Team sind unter 07541 / 21800 erreichbar. (smz)