Hästräger haben beim VfB am Samstag freien Eintritt

Mit den Bergischen Volleys aus Solingen gastiert am Samstagabend (19.30 Uhr, ZF-Arena) der Tabellenletzte der Volleyball-Bundesliga beim immer noch ungeschlagenen Spitzenreiter VfB Friedrichshafen. Für die Mannschaft von VfB-Chefcoach Heynen winkt der 25. Saisonsieg in Serie.

Unterstützt werden die VfB-Volleyballer diesmal von den Narren, die sich – wie schon in den vergangenen Jahren – pünktlich zum Höhepunkt der Fasnet zahlreich angesagt haben. „Dass unsere Mitglieder im Häs freien Eintritt beim VfB bekommen, hat sich vor etwa zehn Jahren entwickelt“, erinnert sich Karl Haller, Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen. Haller muss es wissen – war er doch selbst vor Jahren Interims-Hallensprecher bei den Heimspielen der Häfler Volleyballer. Traditionell werden die Anhänger der fünften Jahreszeit und alle anderen Zuschauer in der ZF-Arena während der Spielpausen von der lautstarken Musik der Lumpenkapelle unterhalten.

Dass der VfB Friedrichshafen ausgerechnet gegen den bislang punktlosen Gegner aus dem Bergischen Land ins Straucheln geraten wird, erscheint angesichts der bislang dominierenden Rolle der Heynen-Mannschaft in sämtlichen Wettbewerben der laufenden Spielzeit so gut wie ausgeschlossen. Dennoch sollten die Häfler ihren Gegner am Samstagabend, der aus 14 Bundesligapartien gerade einmal sieben Sätze holen konnte, nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen. Im Hinspiel Ende November in der Wuppertaler Bayerhalle ging es beim 3:1-Erfolg des VfB in zwei der vier Durchgänge überaus eng zu. Vor allem auf Gerrard Lipscombe müssen die Häfler achten: Der Kapitän und Außenangreifer steuerte damals 15 Punkte bei.