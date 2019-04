Häflerinnen wollen im Relegations-Hinspiel vorlegen

Während die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach das Hinspiel der Relegation um den Klassenverbleib in der Bezirksliga vor sich haben, fahren ihre männlichen Kollegen als frisch gebackener Bezirksligameister mit verändertem Personal und Aushilfscoach nach Ehingen.

Relegation zur Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach - TSG Ehingen/Donau (Samstag, 6. April, 18 Uhr, Sporthalle im VfB-Stadion in Friedrichshafen): „Für mich ist das ein Gegner, den wir keinesfalls unterschätzen dürfen“, sagt Damir Turnadzic, Trainer der Häfler Handballerinnen, vor dem Relegations-Hinspiel gegen Ehingen. „Wenn wir allerdings so auftreten, wie in den letzten beiden Spielen gegen die Topteams aus Hohenems und Langenau-Elchingen, bin ich zuversichtlich. Da wir in der Liga bleiben wollen, müssen und werden wir auch etwas dafür tun.“ Während Annika Nothelfer, Nina Seliger und Kim Hackenberg fehlen, rücken die A-Juniorinnen Louisa Kunz, Jessica Heina und Celina Hörmann ins Team. „Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel und freue mich über viele Fans in der Halle“, so Turnadzic.

Bezirksliga Herren: TSG Ehingen/Donau - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle im Längenfeld in Ehingen): Auch der bereits feststehende Titelträger in der Bezirksliga der Männer misst sich mit der TSG aus Ehingen – allerdings auswärts. Und das in einer womöglich stark veränderten Aufstellung, weil sich Stützen des Teams wie Stefan Dohrn, Julian Fischinger, Klaus Schmidt, Kapitän Martin Westerholt, Torwart Enrico Göser und Silas Witzemann verletzungs- oder berufsbedingt abmelden mussten. Auch Cheftrainer Rolf Nothelfer ist nicht mit von der Partie, da er beim „Final-Four-Turnier“ des DHB-Pokals in Hamburg ist. Für ihn steht HSG-Vorstand Ingo Ortlieb, der das Team im Vorjahr noch als Betreuer unterstützt hatte, an der Seitenline. „Wir fahren trotz der Umstellungen im Kader nicht hin, um die Punkte einfach abzugeben. Es gilt, sich anständig zu präsentieren. Es werden einige Nachwuchsspieler auflaufen. Ich drücke von Hamburg aus die Daumen“, erklärt Nothelfer.