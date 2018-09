Auf der Landesgartenschau in Lahr hat der Badische Turnerbund am Sonntag das Gymnastik-Festival unter dem Motto „Sport und Bewegung“ veranstaltet. Wie im Juni beim Landesturnfest in Weinheim nahm auch diesmal die Gymnastikgruppe Klara Schweizer von der Turnerschaft Friedrichshafen teil. Laut Pressebericht traten sie mit den Choreografien „Impressionen in Blau“ und „moderner Tanz“ auf.