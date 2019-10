Häflerin wird Dritte bei „Miss 50plus“

Persönlichkeit, Schönheit und Ausstrahlung - Das sind die Kriterien, um zur „Miss 50plus“ gekürt zu werden. In diesem Jahr haben das TV-Magazin Rtv und die Miss Germany Corporation den Wettbewerb zum achten Mal veranstaltet. Mit dabei war Peggy Beisert aus Friedrichshafen. Von insgesamt 550 Bewerberinnen aus ganz Deutschland belegte sie den dritten Platz.

Angefangen hat ihr „großes Abenteuer“, wie sie den Wettbewerb selbst bezeichnet, als ihr Mann meinte, sie könne sich doch einfach bewerben. Kurz darauf wurde sie gemeinsam mit 60 anderen Frauen zu einem Casting in Frankfurt eingeladen bei dem die Jury einen Eindruck von den Teilnehmerinnen gewann, indem diese über sich selbst erzählten und sich bei einem Fotoshooting vorstellten.

Peggy Beisert schaffte es schließlich mit weiteren 20 Frauen ins Finale, das am 25. Oktober in Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen stattfand.

Die Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig und die ehemalige Miss Germany und Queen of the World Ines Klemmer führten durch den Abend. Show-Act war der italienische Musiker und TV-Moderator Giovanni Zarrella. Auch in der Jury waren etliche Promis vertreten, wie der Politiker Wolfgang Bosbach, die Schauspieler Christine Mayn und Nick Wilder sowie die Tänzerin Ekaterina Leonova.

Konkurrenzkampf? Fehlanzeige

Über die Konkurrenz hat die 50-Jährige nur Gutes zu berichten: „Wir haben uns wirklich gut verstanden. Einen Konkurrenzkampf gab es zwischen uns Teilnehmerinnen nicht. Es gab für uns überhaupt keinen Grund, uns gegenseitig auszustechen. Jede bemühte sich und gab ihr Bestes. Wer letztendlich gewinnt, entschied die Jury.“

Zwei Tage lang haben die 20 Finalistinnen für ihren großen Auftritt geprobt. Choreografie und der Gang über den Laufsteg müssen schließlich sitzen, berichtet Peggy Beisert. Für das Finale kleidete Modelabel Riani die Frauen ein und stellte jeweils zwei Outfits zur Verfügung. Das erste Outfit kam beim „Probelauf“ zum Einsatz.

Bei diesem durften die Kandidatinnen sich erst einmal nur vor dem Publikum, ohne Jury, präsentieren und sich zu Beginn etwas einlaufen. Richtig los ging es dann beim zweiten Outfit, das die Bewerberinnen vor der Jury zeigten. Eine Wiederholung gab es nicht, beim ersten Mal musste alles klappen, erzählt die Häflerin.

Nach dem Lauf bat die Jury jeweils zwei der Frauen nach vorne, um sich in einer Minute persönlich vorzustellen und noch einmal für die Jury zu laufen. Beisert erzählte dabei von ihrer Familie, ihren beiden Kindern und ihrem Mann, und von ihren Hobbys Segeln und Salsatanzen. Danach reihten sie sich wieder ein und es hieß warten, bis sich alle Teilnehmerinnen vorgestellt hatten.

Dieses wunderbare Erlebnis bleibt für immer in meinem Herzen. Peggy Beisert

Während die Jury sich danach beriet, welche der Teilnehmerinnen eine Runde weiterkommen durfte, schlüpften die Frauen in ihre Abendkleider, die sie selbst mitgebracht hatten. Anschließend durften sie sich noch einmal vor der Jury präsentieren.

Fünf Favoritinnen wählte die Jury aus und interviewte sie noch einmal, bevor die drei Finalistinnen feststanden. Den ersten Platz machte Tatjana Jünger gefolgt von Wenke Oehlandt auf dem zweiten Platz.

Zu gewinnen gab es Sachpreise und ein Fotoshooting. Über die Belegung des dritten Platzes freut sich Peggy Beisert sehr, die immer noch völlig weg ist von den vielen Eindrücken: „Dieses wunderbare Erlebnis bleibt für immer in meinem Herzen.“