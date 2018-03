Ein Mal bei einer großen Fernsehshow dabei sein – das hat Laura Tropea aus Friedrichshafen sich vorgenommen. Mit der Teilnahme bei der RTL-Sendung „Big Bounce – die Trampolinshow“ ist ihr das auch gelungen. Dort springt die Häflerin am Freitagabend um den Einzug ins Finale, bei dem es 100 000 Euro zu gewinnen gibt.

„Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich weiterkomme. Beim Casting waren so viele andere, die richtig gut waren“, erzählt Tropea. Sie selbst kam erst auf die Idee, sich für die Show zu bewerben, als ihre Zwillingsschwester sich angemeldet hat. „Ich dachte einfach, ich probiere das mal aus“, sagt die 27-Jährige. Mit Erfolg: Nach dem Casting in Köln, wo sie vor der Jury auf einem Trampolin ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen musste, wurden sie und ihre Schwester Luisa Tropea tatsächlich aus 4000 Bewerbern ausgewählt und kamen damit in die eigentliche Show.

Drei verschiedene Parcours überwinden

Bei der Sendung „Big Bounce – Die Trampolinshow“ springen die 400 Teilnehmer, die beim Casting weiter gekommen sind, auf verschiedenen Trampolin-Parcours. Beim ersten Parcours treten jeweils zwei Kandidaten direkt gegeneinander an, wer die Hindernisse schneller überquert, ist eine Runde weiter. Die Hindernisse sind zum Beispiel hohe Hürden, die übersprungen werden müssen, oder wackelige Plattformen. Vier Minuten haben die Springer Zeit, den ersten Parcours zu meistern.

Wer das geschafft hat, kommt weiter zum Taktik-Parcours. Hier gilt es, innerhalb einer vorgegebenen Zeit nach bestimmten Lichtsignalen, Zahl- oder Farbkombinationen zu springen. Nur wer diese Regeln beachtet und unter der festgelegten Zeit bleibt, kommt weiter zum Hochparcours. Dieser ist besonders schwer, denn hier sind die Hindernisse in großer Höhe und weit voneinander entfernt.

„Ich fand die Strecken ziemlich schwer, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Laura Tropea. Sogar der ein oder andere Profisportler habe damit Probleme gehabt. Den Parcours vorher zu üben war den Teilnehmern untersagt. „Wir durften ihn einmal anschauen und dann mussten wir ihn auch schon absolvieren“, erzählt Tropea. Dabei sei sie sehr nervös gewesen. „Die ganzen Kameras überall, das war schon ein komisches Gefühl. Aber als ich dann gesprungen bin, habe ich versucht, alles andere auszublenden“, sagt Tropea.

Fünf Qualifikationsshows

In fünf Qualifikationsshows treten je 80 Kandidaten, die zwischen zehn und 55 Jahre alt sind, gegeneinander an. Von sportbegeisterten Freizeitspringern über Leichtathleten bis hin zu professionellen Turnern und Parcoursläufern ist dort alles vertreten. „Ich gehe in meiner Freizeit gerne in Trampolinhallen und im Winter fahre ich Snowboard, ansonsten mache ich aber keinen Sport“, sagt Tropea. Trainiert hat sie für die Show übrigens nicht. Da sie in einer Pizzeria arbeitet, blieb wenig Zeit für großartiges Training. „Ich dachte einfach, ich lasse das mal auf mich zukommen.“

Das letzte Hindernis hat es in sich

Wer in den Qualifikationsshows alle drei Parcours erfolgreich beenden kann, kommt weiter ins Finale. Da steht einiges auf dem Spiel: 100 000 Euro gibt es zu gewinnen. Dort erwartet die Sportler ein völlig neuer Parcours, den sie möglichst schnell absolvieren müssen. Nur die 16 schnellsten kommen weiter und springen in einem Duell wieder gegeneinander an. Das letzte Hindernis stellt nochmals eine Herausforderung dar: Fast senkrechte Wände über acht Meter müssen übersprungen werden.

Wie sie in der Show abgeschnitten hat, dazu darf Laura Tropea nichts sagen. „Ich musste jedenfalls nicht gegen meine Schwester springen“, verrät sie. Ob sie zufrieden ist? „Es hätte besser laufen können“, gibt sie zu. „Aber bei einer so großen Fernsehshow dabei zu sein, ist einfach unglaublich!“