Tiark Tiwary vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Friedrichshafen hat sein Projekt „Schools conn@cted – WLAN-Richtfunk“ auf der diesjährigen Ham Radio präsentiert.

Der Abiturient des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) in Friedrichshafen arbeitet an einer gerichteten Verstärkung des WLAN-Signals, heißt es in einer Mitteilung des SFZ. Mittels selbstgebauter Antennen an konventionellen Access-Points kann er die räumliche Leistungsverteilung der Sender beeinflussen. Das Signal kann damit innerhalb eines bestimmten Kugelsektors verstärkt und außerhalb davon abgedämpft werden. So wird einerseits eine größere Reichweite des Signals erreicht, andererseits können strahlungsärmere Zonen geschaffen werden.

Motivation für die Forschungsarbeit des SFZ-Schülers ist der Aufbau einer WLAN-Verbindung zwischen den beiden Friedrichshafener Gymnasien GZG und KMG. Daran möchte der Achtzehnjährige auch nach dem Abitur weiterarbeiten. Das Projekt wird derzeit durch das Programm „Mikro Makro Mint“ der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert.

Dass Tiwary ohne Amateurfunklizenz auf sein Projekt gekommen sei, habe viele Besucher erstaunt. „Die Atmosphäre war sehr familiär, was man auch an einem durchgehend freundlichen Umgang und Duzen untereinander ausmachen konnte“, sagt Tiwary. „Außerdem war es sehr interessant, mit Leuten zu sprechen, die mehr Ahnung von Funktechnik hatten als ich. Jetzt überlege ich mir, eine Amateurfunklizenz zu erwerben.“

Bereits während des Regionalwettbewerbs im vergangenen Februar im Dornier-Museum war der Leiterin des Landeswettbewerbs von „Jugend forscht“ Marianne Rädle das Schülerprojekt aufgefallen. In Absprache mit Wettbewerbsleiter Thomas Armbruster und der Regionaljury hatte sie Tiwary daraufhin als lokalen Aussteller bei der Ham Radio 2019 vorgeschlagen. So wurde er schließlich vom Deutschen Amateur Radio Club (DARC) eingeladen – gemeinsam mit drei weiteren Abiturienten vom Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach (Ortenaukreis), die die Messeteilnahme als Sonderpreis beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ erhalten hatten.

Die Ham Radio dient als Plattform für Funkamateure, um sich zu treffen und auszutauschen. Als eine der größten Amateurfunkmessen der Welt kommen die Aussteller und Besucher aus mehr als 52 Ländern nach Friedrichshafen.