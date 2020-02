Häfler werfen 172 alte Handys in „Mobile Box“

Verena Maute und Miriam Raabe, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Stadt Friedrichshafen absolvieren, haben an verschiedenen Standorten in der Stadt alte Handys gesammelt. Wer sein altes Handy nicht mehr braucht, konnte es in eine „Mobile Box“ einwerfen, anstatt es in den Müll zu schmeißen. Die Boxen wurden im Rathaus am Adenauerplatz, im Technischen Rathaus an der Charlottenstraße, im Haus Sonnenuhr, im Eine-Welt-Laden, bei der Zeppelin-Universität am Seemoser Horn, im Jugendzentrum Molke und in der Ortsverwaltung Ailingen aufgestellt. Die Insgesamt wurden so im Herbst 172 Handys gespendet, davon konnten 153 recycelt und 19 wiederverwendet werden.

Mehr als 100 Millionen Mobiltelefone und damit Unmengen an Rohstoffen liegen, wie die Stadtverwaltung schreibt, ungenutzt in deutschen Haushalten. Das habe eine Studie des Branchenverbandes Bitkom aus dem Jahr 2015 ergeben. Hier will die Aktion „Mobile Box“ ansetzen und Bürger dazu animieren, das alte Handy an einer der Sammelstellen abzugeben. Sobald genug Handys in einer der Boxen sind, werden sie nach Köln geschickt.

Die Mobiltelefone werden an einen zertifizierten Recycling-Betrieb übergeben und dort umweltschonend recycelt. „Dabei werden wertvolle und teils sehr seltene Rohstoffe, wie Gold, Silber und Kupfer wiedergewonnen und müssen nicht mehr umweltschädigend abgebaut werden. Aktuelle und funktionsfähige Smartphones können sogar nach einer vollständigen Datenlöschung innereuropäisch weiterverwendet werden“, erzählten Verena Maute und Miriam Raabe. Von den gesammelten Handys konnten 19 wiederverwertet werden. Dies entspricht einem eingesparten CO-Äquivalent von 220,40 Kilogramm.

Die Erlöse aus der Wiederverwertung und dem Recycling der Althandys spendet Mobile-Box anteilig dem Förderverein Ökologische Freiwilligendienste. Der Verein unterstützt ökologische Freiwilligendienste wie das FÖJ und den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst.

Mittlerweile betreut Mobile-Box bundesweit mehr als 300 Rücknahme-Standorte, allein sieben davon in Friedrichshafen. Wer auch weiterhin seine alten Handys in der „Mobilen Box“ abgeben möchte, kann dies im Rathaus, im Technischen Rathaus, im Haus Sonnenuhr, im Eine-Welt-Laden, bei der Zeppelin-Universität am Seemoser Horn, im Jugendzentrum Molke und in der Ortsverwaltung Ailingen abgeben.