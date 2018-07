Julius Müller aus Oberteuringen und Lisa Tröndle aus Friedrichshafen werden im August für ein Jahr in die USA reisen. Im parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Bundestags werden sie zu jungen Botschaftern Deutschlands in Amerika.

Das parlamentarische Patenschaftsprogramm besteht schon seit den 1980er-Jahren zwischen dem Bundestag und dem Kongress der Vereinigten Staaten. Jedes Jahr werden rund 360 deutsche und amerikanische Schüler und Berufstätige für den Austausch ausgewählt. Die Idee für das Programm ist es, junge Menschen als „Botschafter“ der Heimatländer auszuwählen. Sie sollen Kultur und Politik ihrer Heimat vertreten und diese im Gastgeberland verstehen. Betreut werden die deutschen und amerikanischen Stipendiaten vom jeweiligen Bundestagsabgeordneten des Kreises, in diesem Fall der CDU-Abgeordnete Lothar Riebsamen. Er wählte in einem mehrstufigen Verfahren Lisa Tröndle und Julius Müller für den Austausch aus. Oberbürgermeister Andreas Brand und Lothar Riebsamen verabschiedeten sie unlängst ofiziell.

Die jungen Stipendiaten sind schon gespannt auf den Austausch. „Ich war schon einmal in den USA und wollte auf jeden Fall noch einmal dorthin“, sagt Julius Müller. Er ist 16 Jahre alt, kommt aus Oberteuringen und ist Schüler am Graf-Zeppelin-Gymnasium. Er wird zu einer Gastfamilie in Knox City in Texas gehen und dort die Highschool besuchen. Von dem Auslandsjahr erhofft er sich bessere Englischkenntnisse und eine Inspiration für seine spätere Studien- und Berufswahl.

Vor allem die Toleranz für eine fremde Kultur sei wichtig für das Auswahlverfahren gewesen. „Ich habe mir ein wenig das Ziel gesetzt, zu verstehen, warum die Amerikaner einen Menschen wie Trump gewählt haben“, sagt Lisa Tröndle. Sie will von den Erfahrungen in diesem Jahr profitieren und einmal ihr gewohntes Umfeld verlassen. Lisa Tröndle, 25 Jahre alt, ist keine Schülerin mehr sondern schon berufstätig. Sie war nach ihrer Ausbildung bei ZF im Vertrieb beschäftigt. Die Stipendiatin hat auch schon das Angebot von ihrem Arbeitgeber bekommen, nach ihrem Jahr ihre Arbeit dort wieder aufzunehmen. Für sie geht es Anfang August nach New York, wo sie in einem Orientierungsseminar auf den Aufenthalt vorbereitet wird. Anschließend wird sie nach Duluth, Georgia, weiterreisen, wo sie in einer Gastfamilie untergebracht ist und ein Community College besuchen wird. Auch Praktika sind geplant.

Um das Geld müssen sie sich keine Sorgen machen, das Stipendium des Bundestags beinhaltet nämlich die Reise-, Programm- und Versicherungskosten.