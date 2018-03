Das hatten sich die Herren 2 des VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende anders vorgestellt. Anstatt in der 3. Volleyball-Bundesliga gegen TSV G.A. Stuttgart Punkte einzufahren, mussten sie sich mit 1:3 (18:25, 17:25, 25:23, 21:25) geschlagen geben. Dabei machte sich das Fehlen von Angreifer Niklas Stooß schmerzlich bemerkbar. Lediglich im dritten Satz behielt das Team von VfB-Spielertrainer Jovan Markovic die Oberhand. Weil gleichzeitig Fellbach überraschend gegen Kriftel gewonnen hat und Konstanz in Bliesen punktete, muss der VfB noch eins der verbleibenden drei Spiele gewinnen, um den Klassenerhalt zu sichern.