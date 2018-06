Häfler VfB-Fußballjugend ist im Großeinsatz

Zum dritten Spiel in der Verbandsstaffelsaison muss die VfB A-Jugend zum SSV Reutlingen. Die Häfler B-Junioren empfangen den FC Albstadt 07, die C-Jugend der Oberliga trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim II. Auch die D-Junioren des VfB sind am Wochenende in der Talentrunde gefordert.

Mit Reutlingen und dem VfB treffen im Stadion an der Kreuzeiche am Sonntag ab 13 Uhr die beiden Jugendteams aufeinander, die mit sechs Punkten an der Tabellenspitze der A-Junioren-Verbandsstaffel Süd stehen. In der Vorsaison lagen beide Mannschaften nur wenige Punkte auseinander. Der VfB wurde Dritter, die morgigen Gastgeber belegten Rang fünf. VfB Trainer Ingo Martin spricht von einer notwendigen Leistungssteigerung. Sollte sein Team das Potenzial abrufen, sei ein Sieg möglich.

Ein vermeintlich leichtes Heimspiel hat die VfB B-Jugend in der Verbandsstaffel. Zu Gast ist der FC 07 Albstadt. Anspiel ist am Sonntag um 10.30 Uhr im Zeppelinstadion. Die Tabelle ist nach zwei Spieltagen wenig aussagekräftig, der VfB als Tabellenführer spielt gegen den Tabellenletzten. Der FC 07 Albstadt hat bisher zwei hohe Niederlagen einstecken müssen. Beim FV Ravensburg gab es ein 1:6, beim SSV Ulm 46 II sogar eine 0:6-Niederlage. Die Häfler legten einen fulminanten Saisonstart hin: Mit einem 3:0 Heimsieg gegen den FV Ravensburg ließen sie einen 7:1-Sieg beim SC 04 Tuttlingen folgen. Dennoch sollte sich das Team von VfB-Coach Christian Regler nicht vom aktuellen Tabellestand blenden lassen.

Am dritten Spieltag hat die VfB C-Jugend in der Oberliga nach Mannheim mit 280 Kilometern die zweitweiteste Anfahrt zurückzulegen. Das Team reist zur TSG 1899 Hoffenheim II nach Sinsheim, um 14 Uhr ist Anstoß. Die Gastgeber haben bereits drei Spiele absolviert, gegen den SV Waldhof Mannheim gab es einen klaren 3:0-Erfolg. Eine Überraschung war die 2:1-Niederlage gegen den FC Astoria Waldorf. Am vergangenen Wochenende holten sie beim Offenburger FV mit einem 2:1-Sieg drei weitere Punkte. Die Häfler C-Junioren haben bisher zwei Spiele ausgetragen. Beim SSV Reutlingen unterlag man mit 0:5, zu Hause gegen den SSV Ulm 46 mit 1:5. „Wir sind in einer Lernphase und es wird von Spiel zu Spiel besser“, hofft VfB-Jugendtrainer Nico Siebenrock.

Bei der D-Jugend-Talentrunde Württemberg steht der zweite Spieltag an. Die Häfler spielen am heutigen Samstag ab 11 Uhr gegen den VfR Aalen. Der Modus bei dieser Talelentrunde ist ohne Rückrunde. Die Spiele haben eine Spieldauer von dreimal 25 Minuten. Vergangenes Wochenende hat die VfB D-Jugend beim FSV Waiblingen mit 0:6 verloren. Auch der VfR Aalen musste sich mit einer 1:6-Niederlage beim SSV Ulm 46 begnügen. (be)