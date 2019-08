Häfler Vereine bieten mehr als 40 Kurse an

Für das Kursprogramm der Häfler Sportvereine, das vom Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) organisiert wird und das am 14. September beginnt, sind noch Plätze frei. In mehr als 40 Kursen finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene pünktlich zum Start ins neue Schuljahr Angebote aus den Themenfeldern Fitness, Gesundheit, Trends und Fun.

Das Programm gibt es im Internet sowie in Papierform in Fischbach im Rathaus, den Schulen und Kindergärten sowie in den Hauptfilialen der Sparkasse und Volksbank in Friedrichshafen, wo das SSV-Kursprogramm ausliegt.

Neben Gymnastik, Yoga und Kampfsport, werden auch wieder zwei Schwimmkurse im neuen Häfler Sportbad angeboten, die sich für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eignen. Diese finden jeweils samstags von 15.30 bis 16.30 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr statt.

Ziel ist es, den Kindern in Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Tauchsport-Club hinterher das Jugend-Schwimmabzeichen in Bronze zu überreichen. Die Teilnehmer sollten bestenfalls erste Vorkenntnisse mitbringen und 25 Meter im stehtiefen Wasser schwimmen können.