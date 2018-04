Häfler Verein richtet Gleitschirm-Meisterschaft aus

Der Himmel über Pfronten ist dieses Wochenende mit bunten Farbtupfern gesprenkelt. Noch bis Sonntag richtet der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen die Baden-Württembergische Meisterschaft im Gleitschirmfliegen aus.

Drei Tage lang fliegen die 120 Piloten vorgegebene Koordinaten in der schnellstmöglichen Zeit ab. Dazu schwingen sie sich alle innerhalb eines Zeitfensters in die Luft und ziehen dann gleichzeitig ihre Kreise am Himmel. Weil Baden-Württemberg keine guten Bedingungen für Gleitschirmflieger bietet, tragen die Sportler den Wettkampf in Bayern aus. Am ersten Wettkampftag brachte strahlender Sonnenschein mehr Aufwind als gedacht, sodass die Sportler ihre Aufgabe gut schaffen konnten, sagt Josef Hausknecht, Vorsitzender des Vereins. Die Sieger des Wettbewerbs stehen allerdings erst Sonntagabend fest. Wer die Route der Gleitschirmflieger, unter denen auch Häfler Sportler sind, im Internet live verfolgen will, kann sich ihre Daten ansehen, unter: www.livetracking.bawueopen.de