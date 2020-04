Häfler Unternehmen schnürt Fresspakete für Oma und Opa

„Ehrenbox“, „Enkelbox“, „Heldenbox“ – die Lebensmittelpakete des neuen Onlineshops ehrenbox.de mit Sitz in Friedrichshafen tragen vielversprechende Namen. Geld verdient der Geschäftsführer damit allerdings nicht.

Seit rund zwei Wochen ist Tobias Urbatschek inzwischen mit dem Portal online. Kostenlose Unterstützung bekommt er dafür von zwei Designern. Das Konzept des 35-Jährigen: Freunde, Verwandte und Bekannte können ein fertig geschnürtes Paket mit Artikeln des täglichen Bedarfs sowie einer selbst geschriebenen Botschaft bestellen und es an ihre Liebsten schicken lassen – etwa an die Mutter, die abgeschieden auf dem Land lebt, den Bruder mit Asthma oder die Oma, die mit Lieferdiensten nicht klar kommt.

„Vor allem die Risikogruppen sollen im Moment ja wenn möglich nicht auf die Straße gehen“, führt Urbatschek aus. „Und auch ungeachtet davon besteht überall ein Ansteckungsrisiko.“ Für seine Fresspakete dagegen müssen die Kunden nicht vor die Tür. Seine Idee habe sich verfestigt, als er beobachtete, wie überall Hamsterkäufe getätigt wurden. „Das fand ich absolut deplatziert. Wenn Krisenfälle auftreten, ist sich jeder selbst der Nächste und nimmt auf den anderen keine Rücksicht mehr.“ Andere seien dadurch gezwungen worden, sogar Läden mehrfach zu besuchen, um ihren täglichen Grundbedarf zu decken. Da entschied der Häfler: „Ich habe die Infrastruktur und die Leistungsfähigkeit, warum gehe ich also nicht für die Leute einkaufen?“ Urbatschek betreibt normalerweise einen Online-Handwerkershop, über den er Werkzeug, Arbeitsschutz und Sanitärartikel versendet.

Die Packstraße für sein Unternehmen befindet sich in der niedersächsischen Gemeinde Schwarmstedt, ihren Sitz hat sie allerdings in Friedrichshafen, wo Urbatschek auch wohnt. Geboren wurde er in Leutkirch, später studierte er in Friedrichshafen. So pendelt er zwischen Bodensee und Niedersachsen hin und her. Statt Werkzeugen gehen nun auch Lebensmittelboxen von seinem Band.

Sie sollen die Grundbedürfnisse der Menschen stillen. So enthält die „Enkelbox“ beispielsweise mindestens sechs bis sieben Mahlzeiten und Snacks sowie Klopapier, Taschentücher, Seife und Einweghandschuhe. Zu den enthaltenen Grundnahrungsmitteln gehören zum Beispiel etwas Gemüse und Obst, Pasta und Soße, Doseneintopf, Lachgummi, Schokolade und Butterkekse. Dafür zahlen Kunden knapp 20 Euro – Verpackung und Versand inklusive. Das ist laut Urbatschek so knapp kalkuliert, dass für ihn selbst nichts übrig bleibt.

Der größter Wunsch des Unternehmers ist es, baldmöglichst auch Mundschutz und Desinfektionsmittel für seine Boxen anbieten zu können – dann wäre die „Heldenbox“, das Herzstück der Initiative, komplett. Diese sei beispielsweise gedacht für Pflegekräfte, Landärzte, Taxifahrer, Kassierer, Lieferboten, Busfahrer und all die, „die das Land am Laufen halten“. Dafür sucht der 35-Jährige allerdings noch nach Kooperationspartnern aus dem Fachhandel.