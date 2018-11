Häfler und Ailinger Chor haben sich gefunden

Einen großartigen Erfolg haben am Sonntagabend der Sängerbund Friedrichshafen und der Chor „Klangvoll“ der Chorgemeinschaft Ailingen beim gemeinsamen Doppelkonzert gefeiert. Der Ludwig-Dürr-Saal im Graf-Zeppelin-Haus war randvoll, und von Anfang an haben die Sängerinnen und Sänger mit viel Schwung die Stimmung angeheizt.

Von Patrick Brugger am Klavier begleitet, machte der Ailinger Chor unter der Leitung von Susanne Wagner den Anfang. Mit flottem Rhythmus sangen sie: „Mach mal Urlaub!“ Und so ein unbeschwerter Urlaub vom Alltag war eigentlich das ganze Konzert, das schon bald die Fußspitzen wippen ließ. Eine Augenweide waren dazu die stimmungsvollen Fotografien, die den ganzen Abend die Lieder begleiteten: Blüten, Seestimmungen, Begegnungen bis hin zu den beiden Kindern auf Dreirad und Autole, die beim Sängerbund Henry Valentinos „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ mit Witz illustrierten. Schlag auf Schlag servierten die Sängerinnen und ihre vier Quotenmänner ihre Songs. Bestens kamen Nummern wie „Lass die Sonne in dein Herz“ oder „Was kann schöner sein“ an, ehe sie sich mutig an Hits wie „Killing me softly“, „Let it be“ und „I have a dream“ wagten.

Dann die Überraschung: Der Sängerbund hat den neu gegründeten Shantychor Graf Zeppelin unter seine Fittiche genommen. Seit fünf Wochen singen die Seemänner zusammen und ihr erster Auftritt, bei dem sie tüchtig den Wind der See und des Sees um die Nasen wehen ließen, schlug gleich mächtig ein. Ein bisschen hatte Eberhard Graf, der den Sängerbund und den neuen Häfler Shantychor leitet, gemogelt, denn zur Verstärkung hatte er ein paar Sänger aus seinem Shantychor in Tuttlingen-Möhringen mitgebracht. Doch stolz konnte Bernd Bolender verkünden: „Es gibt ihn, den neuen Chor, den Shantychor Graf Zeppelin – wir singen einfach gerne, das ist entspannend und baut Stress ab, denn bei uns herrscht Kameradschaft und Vertrauen.“ Weitere Sänger sind herzlich willkommen.

Mit einem sehr schönen deutschen Liebessong und Presleys „Always on my mind“ leitete Adriana Lang am Klavier den zweiten Teil ein und begleitete dann mit Ralf Dangel am Schlagzeug den Auftritt des Sängerbunds, der mit anspruchsvollem mehrstimmigem Chorgesang punktete. Fast schade, dass gleich in ihr erstes Lied „An jenem Tag“, besser bekannt als „Those were the days“, hineingeklatscht wurde. Ohrwürmer wie „Griechischer Wein“ und „Butterfly“ ließen die Wogen hochschlagen. Etwas gewagt war Hubert von Goiserns „Weit weit weg“, doch die Botschaft kam herüber. Für den Schlager „Im Wagen vor mir“ ließ Graf das Dirigieren (fast) sein und sang selber mit, ehe er bei der Mimi mit ihrem Krimi und Udo Jürgens‘ „ehrenwertem Haus“ wieder vorne stand.

Kein Doppelkonzert ohne gemeinsames Singen in drangvoller Enge. So kamen zuletzt die Ailinger wieder auf die Bühne, um mit Nena vielstimmig „Wunder gescheh’n“ zu lassen. „Wir sind ein tolles Team und ich glaub, wir machet des wieder“, versprach Susanne Wagner beim Abschied mit Chorsprecherin Liane Sutter von „Klangvoll“. Mit Cohens „Hallelujah“ ging das begeistert gefeierte Konzert zu Ende.