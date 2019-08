Von Schwäbische Zeitung

Am Seemoser Horn in Friedrichshafen hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein Badeunfall mit tödlichen Folgen ereignet.

Nach der Aussage von Zeugen war ein 78-jähriger Mann aus Friedrichshafen in den Bodensee zum Schwimmen gegangen. Ein anderer Schwimmer, der gerade von einer Boje zurück in Richtung Ufer schwamm, entdeckte den reglos im Wasser treibenden Mann.

Gemeinsam mit anderen Badegästen brachten sie den 78-Jährigen an Land.