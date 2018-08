Häfler Turnernachwuchs besucht Bavaria-Filmstadt

59 Kinder und Jugendliche der Turnerschaft Friedrichshafen 1862 haben kürzlich mit dem Bus einen Ausflug nach München in die Bavaria-Filmstadt unternommen. Nach der etwa dreistündigen Fahrt gab es auf dem Bavaria-Gelände eine kurze Einführung in die Dreh- und Kulissenarbeiten mit anschließendem 4D-Kino. Die Mitarbeiterin der Bavaria-Filmstadt weihte die Häfler in die dort gedrehten, berühmten Filmprojekte wie zum Beispiel Jim Knopf, Das Boot, Wickie, Big Game und deren jeweilige Kulissen ein. Danach durften die Häfler noch ins angrenzende Bullyversum, um dort alles über Bully Herbig zu erfahren. Foto: Verein