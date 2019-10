In Ailingen fand am Samstag der dritte und letzte Wettkampftag der oberschwäbischen Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen statt. Für die Turnerschaft Friedrichshafen gingen Turnerinnen aus drei Altersklassen an den Start, um den Gesamtsieger unter der Konkurrenz aus Oberschwaben zu küren.

Früh am Morgen traten die Jüngsten vor die Kampfrichter. Die Mädchen der E-Jugend rutschten vom neunten auf den 13. Rang. Bei den Zehn- bis Elfjährigen schafften es die Friedrichshafener auf Platz 15 in der Gesamtwertung. Bei den Ältesten, der Jugend C-Offen, turnten für die Turnerschaft Friedrichshafen Anne Billenkamp, Sarah Schön, Honey Ernst, Elisabeth Merk, Sandra Laur und Linda Opitz. Die Häfler schafften am ersten Wettkampftag mit Platz drei den Sprung aufs Treppchen. In der Gesamtwertung reichte es zu Platz sechs.