Häfler Turner sichern sich zwei oberschwäbische Meistertitel

Zwei Mannschaften der Turnerschaft Friedrichshafen haben sich den Mannschaftssieg in der Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben erturnt. Beim abschließenden Kürwettkampf in Tettnang zeigten die Mannschaften von der E-Jugend bis zu den Junioren ein letztes Mal am Boden und an den Geräten Sprung, Reck, Pauschenpferd, Ringe, Barren und Minitrampolin ihr Können.

Die Turnerschaft Friedrichshafen, am Start mit je einer E-Jugend- und einer D-Jugend-Mannschaft, errang – wie bereits an den ersten beiden Wettkampftagen – in beiden Klassen den Tagessieg und sicherte sich dadurch zwei Meistertitel.

In der E-Jugend (sieben bis neun Jahre) siegte die Turnerschaft mit Samuel Graf, Elias Lucarelli, Aurélien Mingstein, Sebastian Oelhaf, Simon Schwimmer, Peter Tobias und Jan Wirsum souverän mit 154,60 Punkten vor dem TSV Altshausen (104,70) und der TSG Ailingen (104.70). Aurélien Mingstein turnte dabei insbesondere eine souveräne Barrenübung, die ihm mit 8,00 Punkten über alle Altersklassen hinweg den Tagessieg an diesem Gerät bescherte.

Die Mannschaft der D-Jugend (zehn und elf Jahre) mit Valentin Geisler, Maarten Haller, Oscar Hauser, Waldemar Merk, Julius Nolle, Maximilian Roizman, Levin Zemek schaffte auch am dritten Tag den Sprung aufs Siegertreppchen mit 151,20 Punkten vor den Mannschaften TV Eisenharz D2 (140,00) und der TSG Ailingen (132,10).

Hervorzuheben ist, dass dieser Erfolg trotz der bereits seit drei Monaten andauernden krankheitsbedingten Abwesenheit des Trainers errungen wurde, schreibt der Verein, der sich deshalb bei den engagierten Eltern bedankt.