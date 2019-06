Häfler treten beim Weltturnfest in Dornbirn auf

Die 16. Weltgymnastrada findet vom 7. bis 13. Juli nach 2007 zum zweiten Mal in Dornbirn statt. Die Gymnastikgruppe Klara Schweizer der Turnerschaft Friedrichshafen nimmt zum zehnten Mal teil und ist seit Monaten mit den Vorbereitungen für das größte internationale Breitensportfest beschäftigt.

Traditionsgemäß präsentiert sich der Deutsche Turnerbund bei den Großgruppenvorführungen der verschiedenen Nationen mit einer 15-minütigen Show, an der insgesamt 600 Teilnehmerinnen mitwirken.

Diese Vorführung steht laut Pressemitteilung der unter dem Motto „Colours oft he day“ und präsentiert bunte Impressionen eines Tagesablaufes, vom Aufwachen über das Shoppen bis hin zur Party am Abend. Die Häfler Gymnastinnen um Klara Schweizer sind im Shopping-Bild integriert und sind inzwischen sehr gut mit der Choreografie vertraut. Im Februar konnte in Friedrichshafen ein Lehrgang mit Teilnehmerinnen aus dem Stuttgarter Raum und aus Villingen-Schwenningen abgehalten werden, bevor es am 4. Mai zur Generalprobe ins Stadion nach Neu-Isenburg ging. Dort trafen sich die Mitwirkenden aus allen Teilen Deutschlands, um die einzelnen Bilder zusammenzuführen. Trotz des regnerischen Wetters und der Kälte waren die Verantwortlichen und auch die Turnerinnen guten Mutes und die verschiedenen Proben im Stadion wurden reibungslos durchgezogen, denn die Teilnehmerinnen waren allgemein gut vorbereitet.

Zum ersten Mal bei einer Weltgymnaestrada wird die Häfler Gymnastikgruppe an den City-Performances teilnehmen und zwar mit ihrer Choreografie „Impressionen in Blau“, die am Freitag, 12. Juli auf der Show-Bühne in Götzis geplant ist, wo sie einem internationalen Publikum präsentiert wird.

Die Begeisterung der Häfler Gruppe auf diese Veranstaltung sei groß, wie die Turnerschaft in ihrer Pressemitteilung weiter schreibt, denn sie sei „Teil eines friedlichen und völkerverbindenden Auftritts, der nur alle vier Jahre in einer ausgewählten Stadt ausgetragen wird“.

Die Teilnehmerinnen der Häfler Turnerschaft sind Lidia Gaida, Beate Hohl, Christa Deisenberger, Edeltraud Kiefer, Eveline Leber, Michaela Lemp-Geiger, Ingrid Otto, Gertrud Rominger-Weitz, Monique Schönfeld und Klara Schweizer