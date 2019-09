Häfler Tierheim kämpft mit Katzenschwemme

Die Ferien fangen an, und die Hunde werden am Rastplatz ausgesetzt, ist die gängige Vorstellung. Dieses Bild sei nicht ganz richtig, erklärt Carola Fuchsloch, die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Friedrichshafen und Umgebung, der das Tierheim Friedrichshafen betreibt. Ausgesetzt würden nur wenige, sagt Fuchsloch. „Bei Hunden haben wir viele Abgabetiere wegen Überforderung der Halter.“ Diese merkten vor allem in den Sommermonaten, dass sie mit ihren Hunden nicht klar kämen. Gefunden würden dagegen dieses Jahr verstärkt junge Katzen, meint Fuchsloch: „Wir haben eine Katzenschwemme“. Auch dabei vermutet die Vorsitzende des Tierheims Überforderung als Hauptgrund. Dazu komme, dass Baden-Württemberg kein Kastrationsgebot habe. Dadurch vermehrten sich sowohl Haus- als auch Hofkatzen, und die jungen Kätzchen landeten im Tierheim.

Thea und Cornelia (rechts) helfen im Tierheim, indem sie mit den Tieren Gassi gehen. (Foto: Selina Rudolph)

Die verstärkte Abgabe von Tieren und die Fundkatzen sind nicht die einzigen Problem, mit denen sich das Tierheim in den Ferien konfrontiert sieht, berichtet Fuchsloch: „In den Sommermonaten vermitteln wir auch weniger Tiere.“ Es gebe weniger Nachfrage, die Tiere blieben länger und dadurch brauche das Tierheim mehr Personal. Doch das sei allgemein schon schwer zu finden. „Wir erwarten viel Leistung und Herzblut, können aber nicht viel zahlen“, erklärt Fuchsloch das Dilemma.

Unterstützung am Wochenende gesucht

Das Tierheim, dessen Personal aus zwei Vollzeit- und sechs Teilzeitkräften besteht, sucht vor allem am Wochenende Unterstützung. Fuchsloch selbst arbeitet ehrenamtlich für das Tierheim. Genauso wie die Gassigeher, die einmal am Tag die Hunde ausführen, und viele andere auch. Gemeinsam mit den Angestellten kümmern sich die Ehrenamtlichen um die Tiere und die Verwaltungsarbeit.

Wenn Carola Fuchsloch an den Zwingern vorbei läuft, wird sie mit Schwanzwedeln und lautem Bellen begrüßt. Sie kennt alle Hunde mit Namen und Vorgeschichte. Oft ähneln sich diese: „Die Leute können sich über alle möglichen Kanäle Tiere anschaffen. Da wird nicht so nach den Bedürfnissen der Rasse geschaut.“ Vor allem kleinere Hunde werden oft unterschätzt, sagt die Vorsitzende: „Die Welpen sind klein und putzig. Dann wird die Erziehung vergessen, und das kann ganz schnell kippen.“

Im Sommer werden viele Tiere beim Tierheim abgegeben, um die sich dann Carola Fuchsloch mit ihrem Team kümmern muss. (Foto: Selina Rudolph)

Dann warten die kleinen Hunde in ihren Zwingern auf neue Besitzer, die ihnen Grenzen setzen und konsequent bleiben. Auch Luni gehört zu den kleinen Hunden im Tierheim, aber sie wartet nicht auf Erziehung, sondern auf einen Gnadenbrotplatz. Die schwarze Hündin hat eine unheilbare Speiseröhrenerkrankung und soll noch ein wenig Geborgenheit erfahren. „Sie ist sehr freundlich und anhänglich“, beschreibt Carola Fuchsloch sie.

Tiere sichen neues Heim

Auch größere Hunde warten auf neue Familien, viele sind schon länger im Tierheim. Neben American Stafford Terrier Kimbo, der schon mehrere Vorbesitzer hatte, ist da auch Husky Kay, der wegen Überforderung abgegeben wurde. Der Mischling Harry war bereits vermittelt, musste dann aber ins Tierheim zurück, weil er sich mit einem anderen Hund in der Familie nicht verstanden hat. Nun wartet er auf ein endgültiges Zuhause, ohne andere Hunde.

Auch einige recht scheue Katzen leben schon länger im Katzenhaus. So wie Gismo. Wenn jemand kommt, um sich die Katzen anzuschauen, versteckt sich der getigerte Kater gerne. Die Schwestern Fanny und Fina sind ebenfalls etwas zurückhaltend, aber auch neugierig. Die rötlich getigerten Katzen wollen sich von Fremden nicht anfassen lassen, kommen aber nah genug, um alles mitzubekommen. Viele von den jungen Fundkatzen sind noch nicht im Katzenhaus, sondern in Quarantäne.

Sie müssten erst tierärztlich untersucht werden, erklärt Carola Fuchsloch. Die Katzen werden im Tierheim auch kastriert. In Baden-Württemberg gibt es, anders als in vielen Gemeinden in Hessen und Niedersachsen, keine Kastrationspflicht gibt. Daher kommen die Katzen oft unkastriert im Tierheim an.

Nicht nur Katzen, auch Schildkröten werden häufig gefunden und im Tierheim abgegeben. „Das sind wahre Ausbruchskünstler. Bei Glück finden wir die Besitzer wieder.“ Wenn sich der Besitzer nicht findet, hätten die Tiere geringe Chancen auf ein neues Zuhause und würden selten vermittelt, so Fuchsloch. Nicht nur bei Schildkröten werden die Ausbruchsfähigkeiten unterschätzt. Auch zwei Kaninchen seien neulich wieder abgegeben worden. Sie hatten sich unter Nachbars Garten durchgegraben. Die stellvertretende Tierheimleiterin Nici Hanßler beklagt, dass Kleintiere oft falsch gehalten werden. Sie nennt als Beispiel die Kaninchenhaltung „Die haben es nicht so mit der Hitze, da sind der Käfig im Garten und der Auslauf in der prallen Sonne nicht so passend.“ Hanßler ist für Kleintiere und Vögel zuständig. Sie sagt: „Grundsätzlich kann alles vermittelt werden, man braucht nur die passenden Leute.“