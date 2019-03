Mitte März ist die IDO European Couple Dance Championship, die Europameisterschaft im Discofox, im polnischen Walbrzych ausgetragen worden. Mit am Start in der Wertungsklasse S2 (Adults II) waren Rosalba Musso und Ralf Niedner aus Friedrichshafen. Am Ende errangen sie den vierten Platz, Damit konnte sich das Häfler Tanzpaar für die EM-Titelkämpfe 2020 in Athen qualifizieren.