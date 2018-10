Häfler Tanzpaar erreicht Finale im Doppelpack

Seit Jahren ist die Gäublickhalle in Leonberg Austragungsort in der Turnierserie um die TBW-Trophy. So auch am vergangenen Oktoberwochenende. Turnierpaare der Altersgruppen 35 bis 65 plus tanzen um Punkte für den Gesamtsieg in der Trophy-Wertung. Mit dabei waren Holger und Isabel Lang vom ATC Graf-Zeppelin.

In der Vorrunde der B-Klasse lief es fürs Häfler Paar zunächst erwartungsmäßig – bis der letzte Tanz, der Quickstep dran kam. Trotz intensivem Training wollte die neue Choreografie in diesem Tanz partout nicht funktionieren, so auch diesmal. Aus Angst, Fehler zu machen, traten die befürchteten Fehler auf. Für die Zwischenrunde hatte es laut Turnierbericht trotzdem gereicht.

Choreografie umgestellt

Nach dem misslungenen letzten Tanz der Vorrunde wieder fokussiert in die Zwischenrunde zu starten, blieb ein Wunschtraum für Langs. Irgendwie ging der langsame Walzer dann doch über die Bühne. „Was meine Frau mit mir tanzen sollte, war mir streckenweise selber nicht klar. In meiner Führung steckte mehr Aufregung als Plan“, schätzte Holger Lang seine eigene Leistung ein.

Doch danach wurde es besser. Den Angst-Quickstep hatten beide kurzerhand umgestellt und präsentierten ihre einfachere Choreografie aus der C-Klasse, was sich als clevere Entscheidung erweisen sollte. Das ATC-Paar wurde für das Finale der besten sechs Paare aufgerufen. Tänzerisch lief diese Runde für Ehepaar Lang an diesem Tag am besten. Am Ende sprang ein vierter Platz heraus.

Am Sonntag ging es für Holger und Isabel Lang in die zweite Runde. In der Gäublickhalle startete der zweite Turniertag. Vor- und Zwischenrunde verliefen fürs ATC-Paar ohne nennenswerte Patzer. Es tanzte wesentlich entspannter und konnte die beiden ersten Runden regelrecht genießen. Die Lockerheit strahlte auch auf das Publikum aus.

Zweiter Platz am Sonntag

Der Aufruf zum Finale an diesem Tag war somit mehr als gerechtfertigt. Als die offene Wertung nach dem Langsamen Walzer für Langs eine Majorität auf Platz zwei verhieß, strahlte Holger Lang Zuversicht aus. Dass die weiteren vier Tänze dann ähnlich gut verliefen, war nur folgerichtig. Am Ende strahlte ein zufriedenes ATC-Paar vom Podestplatz zwei bei der TBW-Trophy.