Studenten des Masterstudiengangs in Management und Führung für Ingenieure der Zeppelin Universität haben die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Südafrika unmittelbar erlebt. Ihre fast zweiwöchige Winterakademie führte sie nach Kapstadt und Port Elisabeth, wie die Universität mitteilt. Mit vielen Fragen im Gepäck machten sich zehn Studenten auf die Reise. Die Gruppe besuchte in der zweitgrößten Stadt Südafrikas unter anderem das Township Philippi zur gemeinsamen Projektarbeit mit Start-up-Unternehmen sowie mit Langa eines der ältesten Townships Kapstadts, um die dortige Geschäftswelt kennenzulernen. Ergänzt wurde das Programm durch Lehrveranstaltungen über die südafrikanische Politik und wirtschaftliche Herausforderungen, über Finanzierungskonzepte und Südafrika als Arbeitsplatz. Den Abschluss der Reise bildete der Besuch von Port Elisabeth. Foto: ZU