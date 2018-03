Das Team des VfB Friedrichshafen beendet die Saison in der 2. Badminton-Bundesliga auf dem vorletzten Platz. Das bedeutet, dass Mannschaftsführer Tobias Arenz und seine Mitspieler in die Regionalliga absteigen müssen. Die letzten beiden Spieltage zu Hause endeten mit zwei Niederlagen (2:5 gegen Saarbrücken-Bischmisheim II und 3:4 gegen Wiebelskirchen).

Als Roland Huber und Mike Vallenthini das zweite Herrendoppel gegen die Häfler Tobias Arenz und Andreas Bühler mit 3:2 gewannen, da war am Sonntag in der VfB-Halle klar, dass das Team des VfB den Klassenerhalt nicht mehr schaffen würde. Um dieses Ziel zu erreichen hätten die Häfler mit 7:0 oder 6:1 gewinnen müssen.

Der zweite Sieg der Gäste aus Wiebelskirchen in der VfB-Halle war der zweite Punkt. Dabei sah es lange Zeit sehr gut aus für die Häfler, die mit 2:1 führten (11:8, 5:11, 12:10). Die letzten beiden Sätze gingen aber an die Gäste mit 11:6 und 11:7. „Wir hatten in entscheidenden Situationen kein Glück und am Ende gewann Wiebelskirchen verdient und hält im Gegensatz zu uns die Liga“, sagte Tobias Arenz.

Nach den ersten beiden Partien stand es 1:1. Die Gäste gewannen das erste Herrendoppel souverän (Marjin Put/Hannes Käsbauer - Philipp Discher/Björn Hagemeister 11:4, 11:6, 11:4). Janina Schumacher und Nathalie Grittner glichen im Damendoppel zum 1:1 aus. Sie siegten gegen Stefka Hargiono und Laura Lang mit 3:1 (11:9, 11:6, 7:11, 12:10).

Unglaubliche Partie

Danach punkteten nur noch Stefanie Matt im Dameneinzel gegen Stefka Hargiono mit 3:0 (11:8, 11:9, 14:12) und das zweite Herreneinzel. Björn Hagemeister gewann gegen Roland Huber mit 3:2 (11:5, 5:11, 5:11, 11:5, 11:5). Aus den erhofften drei Punkten wurde es nur einer.

Am Ende hat Wiebelskirchen in der Tabelle als Achter 21 Punkte, der VfB Friedrichshafen als Neunter 17. Den Grundstein zum Klassenerhalt legte Wiebelskirchen bereits am Samstag. Gegen Neubiberg/Ottobrunn verlor das Team zwar mit 3:4, holte aber einen Punkt und vergrößerte den Vorsprung auf den VfB vor der letzten Partie am Sonntag auf drei Zähler.

Der VfB hatte am Samstag den souveränen Spitzenreiter Saarbrücken-Bischmisheim II zu Gast. In dieser Partie wäre für die Häfler mehr drin gewesen. Die Frauen beim VfB Friedrichshafen holten die einzigen zwei Punkte. Janina Schumacher/Nathalie Grittner setzten sich im Damendoppel gegen Cisita Joitij Jansen/Ann-Katrin Hippchen mit nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (10:12, 7:11, 11:4, 11:2, 11:9) durch.

Stefanie Matt gewann das Dameneinzel gegen Ann-Katrin Hippchen mit 3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 13:11). Mehr war nicht drin. Im zweiten Herreneinzel lieferte Björn Hagemeister gegen Matthias Deininger einen großen Kampf, musste aber das Spiel nach einem 2:0-Vorprung noch mit 2:3 abgeben (14:12, 11:4, 4:11, 8:11, 11:13). Bei einem Sieg von Hagemeister hätte der VfB zumindest einen Punkt geholt. Das wäre schon etwas Besonderes gegen diesen starken Gegner gewesen. Was bleibt am Ende: Nach zwei Jahren zweite Liga kehrt der VfB Friedrichshafen in die Regionalliga zurück. Die Mannschaft wird in der neuen Saison ein anderes Gesicht haben, die Verantwortlichen basteln bereits daran.