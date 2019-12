Häfler Sportler trauern um Rudi Könitzer

Rudi Könitzer ist am 22. Dezember im Alter von 87 Jahren gestorben. Am Montag wird er beigesetzt. Er hat viele Spuren in Friedrichshafen hinterlassen, auch wenn mittlerweile einige vom Treibsand der Zeit etwas verdeckt wurden.

„Mehr als 40 Jahre im Ehrenamt haben sich bei mir angesammelt“, verriet er der „Schwäbischen Zeitung“ anlässlich seines 80. Geburtstags. Das war eher untertrieben. Allein 25 Jahre arbeitete er im Sportkreis mit, neun Jahre lang war er Abteilungsleiter bei den VfB-Leichtathleten. Sein Wirken würdigte der VfB Friedrichshafen mit der Ehrenmitgliedschaft (2000) und die Stadt Friedrichshafen mit dem Sportehrenbrief (2003).

Sein Metier war ursprünglich der Tischtennis-Sport. Als Aktiver rückte Rudi Könitzer in den 50er-Jahren sogar in die höchste Spielklasse vor und sowohl in seinem Verein, dem TTC Villingen, als auch im Bezirksvorstand besetzte er Führungspositionen. 1965 verlegte er den Lebensmittelpunkt in die Zeppelinstadt und gründete dort seine Familie. In der Leichtathletik war der groß gewachsene Mann mit der kerzengeraden Statur ein „Seiteneinsteiger“, seine Frau Brigitte war nämlich eine ambitionierte Läuferin. Verdient gemacht hat sich Könitzer auch um die Partnerschaft mit der japanischen Zeppelin-Stadt Tsuchiura. Mehrmals reiste er mit Läufern zum jährlichen Kasumigaura-Marathon.

Untrennbar mit seinem Namen verbunden sind die von ihm initiierten und organisierten Staffelläufe, die von Friedrichshafen aus in zahlreiche deutsche und europäische Städte führten. 16 davon hat er von 1980 bis 1995 mit immensem planerischen Aufwand und persönlichem Engagement durchgeführt. Darunter die Läufe in die Häfler Partnerstädte Saint-Dié-des-Vosges und die Olympiastadt Sarajevo (1989). 1250 Kilometer waren beim längsten Lauf zu bewältigen, jeweils zwei Läufer waren auf den Teilstrecken zwischen zehn und 15 Kilometer unterwegs. Auf der Zieletappe, die immer alle zusammen bestritten, wurden die Häfler Läufer begeistert vom Magistrat, der Bevölkerung und den Medien gefeiert. Jedesmal diente der Häfler Staffellauf auch einem sozialen Zweck. Auf ihrem Weg nach Sarajevo sammelten die Läufer 8000 D-Mark, die einem Heim für behinderte Kinder zugute kamen. Höhepunkte seines Lebenslaufs waren ganz sicher die Staffeln in die Metropolen Paris und Rom (1993). Der Lauf nach Paris sollte die Verbundenheit mit den französischen Soldaten demonstrieren, die kurz zuvor ihre Garnision in Friedrichshafen aufgelöst hatten. Am 1. Mai 1992 wurden Rudi Könitzer und sein Team im Rathaus von Paris mit offenen Armen empfangen. Ein Jahr später wartete ein weiteres Highlight auf die Häfler Staffelläufer. Papst Johannes Paul II. empfing die Sportler in einer Privataudienz, zu der auch Oberbürgermeister Bernd Wiedmann und Pfarrer Heinz Rinderspacher angereist waren. Rudi Könitzer überreichte dem Papst, der bis zum Attentat selbst ein begeisterter Sportler war, den Staffelstab. Am 22. Dezember 2019 kam Könitzer nun selbst am Ziel seiner letzten Etappe an.