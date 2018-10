Häfler Sportkegler besiegen Tabellennachbarn

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben am Samstag in einer bis zum Schlussdurchgang spannenden Begegnung mit 5:3 (3588:3516) gegen den SSV Bobingen gewonnen. Laut Vereinsbericht trumpften besonders die beiden Youngster des Sportkegel-Zweitligisten, Lukas Funk und Dejan Lotina, auf. Mit bärenstarken 635 und 645 Holz trugen sie maßgeblich dazu bei, die zwei Mannschaftspunkte und damit den Sieg für die Häfler zu sichern.

In den Anfangspaarungen begannen Darko Lotina und Lukas Funk gegen Marius Bäuerle und Wolfgang Bobinger. Lotina (569) fand von Beginn an nicht zu seinem gewohnt souveränen Spiel und musste sich letztlich mit 2:2 gegen Bäuerle (575) geschlagen geben. Funk (635) konnte sich dagegen souverän mit 4:0 gegen den Bobinger Gegner (591) durchsetzen. Somit gingen die Sportfreunde mit 1:1 und 38 Holz Vorsprung und die Mittelpaarungen. Dort konnte der Tagesbeste Dejan Lotina (645) seinen Vergleich gegen Tobias Stephan (583) ebenfalls deutlich mit 3:1 gewinnen. Sein Mannschaftskollege Nicolai Müller (569) musste allerdingsseinen Punkt um zwölf Holz bei einem 2:2 an Bernd Herrmann (581) abgeben.

Damit war die Ausgangslage für den Schlussakkord klar: Bei 2:2 Mannschaftspunkten und 88 Holz Vorsprung musste noch ein Punkt erkämpft werden, um den Heimsieg klar zu machen. Die Entscheidung brachte hier erst die abschließende Partie. Nach den ersten drei Durchgängen stand es zwischen Mario Listes und Julian Bäuerle 1,5:1,5 und zwischen Celestino Gutierrez und Matthias Arnold 1:2.

Listes (572) muss sich letztendlich Bäuerle (606) mit 1,5:2,5 geschlagen geben. Doch Gutierrez (598) konnte mit 143:140 seinen zweiten Spielerpunkt knapp gewinnen und sichte sich seinen Sieg gegen Arnold (580) mit 2:2 und somit auch den Gesamtmannschaftserfolg.

Durch den Heimsieg stehen die Sportfreunde man mit 12:2 Punkten auf Tabellenplatz zwei in der zweiten Bundesliga Süd/West und marschiert mit dem Tabellenführer SKC Unterharmersbach im Gleichschritt an der Tabellenspitze.