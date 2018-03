Häfler Sportfreunde sind Champion der Verbandsliga

Für die Kegler des EKC Lonsee hat die Saison in der Verbandsliga einen bitteren Ausgang genommen. Die Mannschaft führte bis zwei Spieltage vor Schluss die Tabelle an, verlor die letzten zwei Spiele gegen die direkten Konkurrenten Sportfreunde Friedrichshafen und Aulendorf und belegt am Ende Platz drei. Meister wurden die Sportfreunde vor Aulendorf.

Die Mannschaft aus Friedrichshafen hatte zum Schluss den längeren Atem und gewann am Samstag gegen den SC Hermaringen deutlich mit 7:1 (3524:3295 Holz). Drei Spieler schafften mehr als 600 Holz: Darko Lotina (608), Dejan Lotina (621) und Nicolai Müller (618). Die Gäste waren überfordert und holten nur einen Punkt (Johannes Schnapper 2:2 gegen Jörg Schnell, 561:558). Alle anderen Partien gingen an die Sportfreunde.

Im Spitzenspiel in Aulendorf übertrafen sogar vier Kegler die 600er-Marke. Allerdings spielen alle für Aulendorf: Oliver Lämmle (617), Lukas Funk (603), Pascal Winkler (601) und Christoph Lämmle (628). Lonsee holte zwar zwei Mannschaftspunkte, aber das war zu wenig. Aulendorf setzte sich mit 6:2 (3592:3360) durch. Es war eine Demütigung für die Mannschaft aus Lonsee, die 232 Holz weniger hatte als die Gastgeber.

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind Meister der Verbandsliga und nehmen an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teil.