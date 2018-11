Häfler Sportfreunde lösen Finalticket im Bezirkspokal

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben sich im Halbfinale des Sportkegel-Bezirkspokals Oberschwaben Zollern mit einem 6:2 (3565:3517) gegen den ESV Aulendorf durchgesetzt. Nach den Startpaarungen konnte man den Vorsprung von 2:0 und 70 Holz gut verwalten. In den Mittel- und Schlusspaarungen wurden die Mannschaftspunkte geteilt, sodass die Häfler laut Bericht den Sieg letztendlich einfahren konnten.

Begonnen haben aufseiten der Friedrichshafener Darko Lotina (584) und der ehemalige Aulendorfer Lukas Funk (629). Lotina siegte mit 3:1 gegen Fabian Weber (567), Funk gewann souverän mit 4:0 gegen Pascal Winkler (576). In der Mittelpaarung holte sich Dejan Lotina (629), der sich mit Funk die Tagesbestleistung teilte, mit einem äußerst knappen 2:2 gegen Oliver Lämmle (626) einen wichtigen Mannschaftspunkt.

Im vierten Durchgang konnte sich Lämmle durch starke 15 Volle (112) von Lotina absetzen, jedoch erhöhte dieser wiederum das Tempo im Abräumen und hielt somit den knappen Vorsprung von drei Holz.

In der zweiten Mittelpaarung musste sich Michael Weber (555) bei 2:2 Satzpunkten dem Aulendorfer Benjamin Sorg (583) geschlagen geben. Somit mussten die Sportfreunde den Gesamtholzvorsprung von 45 Holz in den Schlusspaarungen zumindest halten oder einen Mannschaftspunkt gewinnen, um das Match für sich entscheiden zu können. Beides konnte schlussendlich erreicht werden. Zdravko Lotina (571) hielt in seinem Vergleich mit 3:1 gegen Kai Lämmle (565) dagegen. Celestino Gutierrez (596) musste seinen Punkt knapp bei 2:2 Sätzen an Christoph Lämmle (599) abtreten.

Somit konnten die Sportfreunde den Schritt ins Finale des Bezirkspokals Oberschwaben Zollern machen. Dort wartet nun der KSC Hattenburg. Der Sieger des Finales qualifiziert sich für den WKBV-Pokalwettbewerb.