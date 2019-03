Häfler Sportfreunde kämpfen um den Aufstieg zur Bundesliga

Im rheinland-pfälzischen Mutterstadt findet am Samstag, 30. März, auf neutralen Bahnen das Vierer-Aufstiegsturnier zur 1. Sportkegel-Bundesliga statt. Antreten werden die vier Meister der vier 2. Bundesligen und sich um die beiden zu vergebenen Aufstiegsplätze zum Oberhaus der deutschen Sportkegeln zu duellieren. Mit dabei: die Sportfreunde Friedrichshafen, die sich vor Kurzem den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd/West erkämpft haben.

Die Konkurrenten der Häfler sind Rot-Weiss Hirschau (2. Bundesliga Nord/Mitte), SV Geiseltal-Mücheln (Nord/Ost) und SK Markranstädt (Ost/Mitte). Laut Vorschau ist der Spielmodus einfacher als im Liga-Alltag gehalten: Die beiden Teams, die in zwei Spielen die höchste Holzzahl erzielen, werden in die 1. Bundesliga aufsteigen. Dabei spielen auf der Achtbahnanlage alle vier Teams parallel gegeneinander, sodass es zu keinen zeitlichen Verschiebungen kommen kann.

Ein ganzer Tross will sich am Samstagmorgen vom Bodensee aus aufmachen, um die Häfler Sportkegler anzufeuern. Der Gegner aus Hirschau konnte, bis auf zwei Spiele in der Saison, alle Begegnungen in der Nord-Mitte-Liga für sich entscheiden. Geiseltal-Mücheln behauptete sich mit einem Vorsprung von fünf Punkten souverän in der Spielklasse Nord/Ost und baute dabei vor allem auf die makellose Heimbilanz von neun Siegen in neun Spielen. Markranstädt dominierte ebenfalls auf den Heimbahnen. Dort ist auch dieses Jahr der deutsche Einzelrekord mit 750 Holz durch Sebastian Hartmann gefallen.

Natürlich werden auch die Sportfreunde auf ihre Stärke in der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sie durchgehend in der kompletten Saison zeigten, aufbauen. Am Samstagnachmittag weiß man mehr, ob es es für die Häfler nach einer überragend gespielten Saison auch für den Aufstieg in die 1. Bundesliga reicht.