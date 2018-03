Der drittletzte Spieltag der Verbandsliga-Kegler hat überraschende Ergebnisse gebracht. Während der Tabellendritte Sportfreunde Friedrichshafen gegen den Tabellenletzten Brackenheim klar mit 7:1 (3493:3247 Holz) gewann, patzten Aulendorf (0:8 in Gammelshausen) und Spitzenreiter Lonsee (2:6 in Geislingen). Das heißt: In der Tabelle führt Lonsee mit 26:6 Punkten vor den Häflern (25:7) und Aulendorf (23:9). In zwei Wochen kommt es in Lonsee zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Die Sportfreunde haben ihr Endspiel.

Das Häfler Team gab sich zu Hause keine Blöße und gewann fünf der sechs Partien. Nicolai Müller unterlag gegen Peter Schneider mit 2:2 (574:587). Tagesbester war Mannschaftsführer Darko Lotina mit 605 Holz (3:1 gegen Ralf Blaich, 560). Auch Nachwuchsspieler Dejan Lotina, der zuletzt etwas schwächelte, schaffte mit 599 Holz wieder ein sehr gutes Ergebnis (3:1 gegen Andreas Roth, 552). Sein Vater Zdravko besiegte Nico Dehn ebenfalls mit 3:1 (592:521). Die anderen Punkte holten Celestino Gutierrez (4:0 gegen Sven Beier, 552:521) und Mario Listes (4:0 gegen Philipp Rostock, 571:506).

Keinen guten Tag hatte dagegen Aulendorf beim 0:8 (3113:3246) in Gammelshausen. Lukas Funk war der Beste mit 558 Holz, Christoph Lämmle erreichte 550 Holz. Alle anderen Spieler blieben deutlich unter ihren Möglichkeiten.

Bei der Partie Geislingen gegen Lonsee fehlten dem aktuellen Spitzenreiter 31 Holz zum Unentschieden. Der Geislinger Matthias Reiter schaffte 612 Holz. Der beste Lonseer war Denis Annasensl, der 598 Holz erkegelte.