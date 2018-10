Friedrichshafen (sz) - Auf ihrer Klausurtagung wählten die Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion den bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sigg zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden und Heinz Tautkus – SPD-Sprecher im Technischen Ausschuss – zu seinem Stellvertreter.

Dieter Stauber, der aufgrund seiner Wahl zum Beigeordneten voraussichtlich im November aus dem Gemeinderat ausscheiden wird, bedankte sich bei seiner Fraktion und begrüßte Rudi Krafcsik als neues Mitglied der SPD-Fraktion.

Gemeinsam mit den Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden der drei Häfler SPD-Ortsvereine Friedrichshafen, Ailingen und Kluftern wurden organisatorische und inhaltliche Themen der Kommunalwahl 2019 diskutiert. Außerdem informierten sich die Sozialdemokraten durch Vertreter des Stadtwerks am See und der Energieagentur über den Erfolg von Nahwärme-Projekten in Friedrichshafen, ihre beabsichtigte Vernetzung sowie die Bedeutung und zeitliche Dringlichkeit eines geplanten Nahwärme-Projektes in der Nordstadt.