Mit 13 Läufern ist die Rennmannschaft des SC Schnetzenhausen (SCS) vor Kurzem bei den Ski-Bezirksmeisterschaften in Riefensberg an den Start gegangen. Laut Vereinsbericht fanden die mehr als 100 Rennläufer fanden in beste Wetterbedingungen vor. Insgesamt zehnmal standen die SCS-Starter auf dem Siegertreppchen.

Im Slalom erreichte bei den jüngsten Schülern Phil Eberhard den zweiten Platz ebenso, wie Alisa Kopp bei den Jugendlichen. Julius Kaldenbach wurde Dritter in der Schülerklasse U10. Beim Riesenslalom am Sonntag holten Alisa und Martin Peschel bei den Jugendlichen zweite Plätze, wie auch Jonas Kopp in der Schülerklasse U12. Als Dritte fanden sich Lina Draenert (U16), Johanna Muro bei den Jugendlichen und Noah Sittel bei den Herren auf dem Siegerpodest wieder.

Als Höhepunkt gilt bei den Meisterschaften traditionell das Rennen um den Mannschaftstitel. Die Laufzeiten der besten drei Starter wurden zum Ergebnis der Mannschaften addiert. In der Besetzung Alisa Kopp, Johanna Muro, Jonas Kopp, Martin Peschel und Noah Sittel ging die erste Mannschaft des SC Schnetzenhausen auf die Strecke. Es siegte das Team aus Isny, das die Mannschaft aus Kressbronn mit 1,7 Sekunden auf den zweiten Platz verwies. Mit weiteren halben Sekunde Rückstand folgte die Mannschaft 1 des SC Schnetzenhausen auf Rang drei.