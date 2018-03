Häfler Sinfonieorchester dankt Joachim Trost

In der Begleitung des Ensembles „Con Chili“ haben die Mitglieder des Sinfonieorchesters Friedrichshafen bei ihrer Hauptversammlung am Freitagabend im Graf-Zeppelin-Haus ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Neben dem Rückblick auf die Konzerte des vergangenen Jahres und dem Ausblick auf die Stücke, die dieses Jahr auf dem Programm stehen, war die Ehrung des Dirigenten Joachim Trost ein besonderer Höhepunkt.

„Danke, dass Sie sich für dieses Orchester einsetzen“, sagte die Vorsitzende Andrea Hengelhaupt zu Joachim Trost. Seit 25 Jahren, das waren fast 70 Konzerte, dirigierte er das Sinfonieorchester, suchte passende Stücke heraus und übte mit den Musikern. Für Joachim Trost kam viel Applaus und Dank in Form eines Gutscheins und symbolisch ein Paar Wanderstiefeln mit einem Wanderführer dazu. „Ich werde keine 25 Jahre weitermachen, aber sicherlich noch ein paar Jahre“, sagte Trost und lobte die Zusammenarbeit mit den beiden Vorsitzenden Andrea Hengelhaupt und Michael Streich. „Wir finden immer besser zueinander“, meinte Trost. Er erzählte auch von den Herausforderungen seiner Arbeit als Dirigent. Man muss einen Spagat aushalten, so Trost, zwischen den unterschiedlichen Probegewohnheiten der Musiker: die einen haben wenig Zeit zum Üben, die anderen bringen mehr Zeit zum Üben auf. Dennoch sagte er: „Ich empfinde die Probearbeiten als sehr zielgerichtet“. In seinem Ausblick benannte er die kommenden musikalischen Projekte als Serenaden der Zukunft, bei denen die anwesenden Mitglieder durch Freudenrufe schon jetzt ihre Zustimmung äußerten. Programmpunkte der Zukunft sind: ein Shakespeare-Programm mit den Stücken Romeo und Julia, eine Geschichte, die auch in der Westside Story adaptiert wurde, eine nordische Nacht mit skandinavischen Komponisten, unterschiedliche Filmmusik und langfristig das zweite Klavierkonzert von Brahms.

Aber nicht nur der Blick in die Zukunft, sondern auch der Rückblick zeigte, dass das Sinfonieorchester mit 28 Geigen, neun Bratschen, 15 Celli und fünf Kontrabässen vergangenes Jahr aktiv war. Andrea Hengelhaupt stellte in ihrem Rückblick drei Konzerte in den Mittelpunkt. Da war zum einen die Matinée im Festsaal des Klosters Weißenau, im letzten Sommer dann die traditionelle Schlosshofserenade in Tettnang, ein Konzert unter dem Motto „Eine romantische Opernnacht“ mit einem Wechsel von Opernouvertüren und Opernarien. „Es war ein tolles Erlebnis, das spielen zu dürfen“, sagte die Vorsitzende. Nicht zu vergessen das Sinfoniekonzert mit populären Werken von Dvorak und mit der Pastoralen von Beethoven.

Hengelhaupt verwies in ihrem Ausblick auf eine Konzertreise nach St-Dié, bei der das Sinfonieorchester einer Einladung der Kulturbürgermeisterin der Partnerstadt folgen wird. „Jetzt haben wir diese Reise geplant. Das wird spannend werden“, sagte Hengelhaupt.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder zügig ihren Vorstand, lediglich Jörg Hartmann wurde als neuer Kassenprüfer gewählt.