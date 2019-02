Häfler SGM-Jugend gewinnt Turnier in Immenstaad

Vergangenes Wochenende haben die E1- und E2-Fußballjunioren der SGM Fischbach/Schnetzenhausen am Hallenturnier des TuS Immenstaad teilgenommen. Nach anfänglich zwei Niederlagen gewann das E1-Team die restlichen Gruppenspiele und wurde laut Vereinsbericht Gruppenzweiter. Die E2-Junioren behielten in ihren Gruppenbegegnungen gegen Ailingen, Bermatingen und Bad Saulgau souverän die Oberhand. In der abschließenden Partie gegen den gastgebenden TuS Immenstaad spielte man auf ein Tor. Allerdings wollte für die Fischbacher Nachwuchskicker ein Tor fallen. Ein einziger Konter der Immenstaader brachte gegen die Häfler Spielgemeinschaft den 1:0-Erfolg. Dennoch wurden die Fischbacher E2-Junioren am Ende noch Turniersieger.