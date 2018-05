In Dresden sind vergangenes Wochenende die 68. Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften auf der 50-Meter-Bahn ausgetragen worden. Sophia Küchle vom Schwimmverein Friedrichshafen (SVF) qualifizierte sich dabei für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin Ende Mai.

Laut Vereinsmeldung absolvierten 118 Vereine aus Süddeutschland mit 511 Aktiven insgesamt 1800 Starts. Zwei SVF-Schwimmerinnen hatten im Vorfeld die Pflichtzeiten erfüllt und starteten bei dem mit zahlreichen Kaderschwimmern besetzten Wettkampf gegen sehr starke Konkurrenz. Die Allrounderin Sophia Küchle (Jahrgang 2001) erreichte bei drei ihrer vier Starts ein Top-Ten-Ergebnis. Die beste Platzierung erkämpfte sie sich über 50m Schmetterling mit Rang sieben in 30,69 Sekunden. Über 50-Meter-Freistil wurde sie Achte. Mit der Freistil-Zeit von 28,22 Sekunden qualifizierte sie sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Auch über 50-Meter-Rücken erreichte sie mit Rang zehn eine ausgezeichnete Platzierung. Wie stark die Konkurrenz besetzt war, zeigt ihr 18. Platz über 100-Meter-Freistil. Obwohl sie in 1:02,27 Minute nur knapp über dem Vereinsrekord blieb und eine der besten Zeiten erreichte, die in den vergangenen 50 Jahren SVF-Geschichte geschwommen wurden.

Freistilschwimmerin Hannah Satow (2003) war nach krankheitsbedingtem Trainingsrückstand noch nicht in Topform, konnte sich dennoch in 30,28 Sekunden im Mittelfeld platzieren. Hannah folgt mit ihrer Teilnahme in Dresden in den Fußstapfen von Sophia und Leonie König (2000). Diese konnten vor zwei und drei Jahren in Darmstadt und Würzburg erstmals bei Süddeutschen an den Start gehen.

Somit wird nach Rückenschwimmer Harald Schwippert in den späten 1970ern und Schmetterlingsschwimmer Lars Hoffmann vor 15 Jahren mit Sophia erstmals wieder eine Aktive des SVF bei Deutschen Meisterschaften gegen die deutsche Elite antreten. Dies ist nicht zuletzt der intensiven Arbeit mit ihrer Trainerin Petra König zu verdanken.