Die Häfler Schwimmerin Sophia Küchle hat im Neckarsulmer Sportbad bei den württembergischen Jahrgangsmeisterschaften auf der Kurzbahn viermal gewonnen. Außerdem holte sie dreimal Silber und schwamm sie drei neue Vereinsrekorde. Zusammen mit 23 Vereinen aus Württemberg starteten auch drei Aktive des SV Friedrichshafen bei dieser Großveranstaltung. Unsere Schwimmer hatten sich im Vorfeld über die Zeiten in anderen Wettkämpfen qualifiziert.

Allrounderin Sophia Küchle (Jahrgang 2001) schwamm viermal allen anderen Starterinnen aus Württemberg davon und gewann die Meistertitel über 50m und 100m Schmetterling, 100m Lagen und 100m Freistil. Über die Freistilstrecke schwamm sie nur hauchdünn an der 60-Sekunden-Schallmauer in 1:00,08 min vorbei, die sie wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf dem Ravensburger Sprintpokal oder den Vereinsmeisterschaften als erste Schwimmerin des SV Friedrichshafen unterbieten dürfte. Weitere Vereinsrekorde erschwamm sie über 50m und 200m Rücken. Dabei verbesserte sie über die lange Rückendistanz den Uraltrekord von Rose Oelbermann aus dem Jahr 1999 deutlich auf 2:29,52 Minuten. Über die Rückenstrecken sowie über 50m Freistil wurde sie knapp geschlagen Vizemeisterin. Pauline Döschel (2006) gelang bei ihren 5 Starts ein Top 5 Ergebnis über 100m Freistil in sehr guten 1:06,79 min. Annalena Maunz (2006) kam im gleichen Jahrgang über die kurze Freistilstrecke in guten 30,45 Sekunden auf Rang neun. Beide Schwimmerinnen haben gezeigt, dass sie die Qualitäten besitzen um einmal in die Fußstapfen von Sophia Küchle treten zu können.