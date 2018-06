DAs Schulmuseum Friedrichshafen hat am Wochenende das zweite Museums- und Gartenfest gefeiert. Mit viel Live-Musik, Sonderführungen, Kreativaktionen im Garten und buntem Rahmenprogramm hatte Museumsleiterin Friederike Lutz und ihr Team zusammen mit dem Freundeskreis Schulmuseum und in Kooperation mit dem Spielehaus ein abwechslungreiches und zugleich attraktives Programm auf die Beine gestellt.

Auch als Musikerbühne für die Popband der Realschule St. Elisabeth, der Musikerin Franziska Stark sowie der Schulband der Realschule Ailingen fungierte das diesjährige Fest, das neben Spielen für Kinder als besonderen Gast Lesemöwe Frieda in Person von Mentor Hans-Dieter Beller vom Medienhaus am See eingeladen hatte. Und weil das Spielen und Entdecken hungrig macht, wurden die Besucher mit Waffeln, Kuchen und Kaffee versorgt. Der Freundeskreis sowie Schüler der Klasse 6a der Gemeinschaftsschule Schreienesch möchten sich durch den Verkauf ihre anstehende Klassenfahrt finanzieren. (cle)