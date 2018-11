Häfler Schulen stehen vor Herausforderung

Die Schulen in Friedrichshafen stehen in den kommenden Jahren vor Herausforderungen. Steffen Rooschüz, der Geschäftsführende Schulleiter für Friedrichshafen, rechnet mit steigenden Schülerzahlen und sieht deshalb einen zeitigen Handlungsbedarf. „Wir müssen jetzt Fakten darüber schaffen und dann schauen, wo und was erweitert werden muss und welche Prioritäten dabei gesetzt werden“, sagt er.

Rooschüz vertritt als Geschäftsführender Schulleiter die Belange aller Häfler Schulen und kümmert sich im Auftrag des Schulamts alle schulischen Angelegenheiten, die einheitlich geklärt werden müssen. Er ist sicher, dass der Schulraum erst noch ausreichen wird. Doch das Problem, zeichne sich ab. Vor einigen Jahren sei man noch davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen durch den demografischen Wandel in Friedrichshafen sinken werden. Durch eine steigende Geburtenrate und auch durch die vielen Neubaugebiete, die junge Familien in die Stadt ziehen, steigt die Schülerzahl in den kommenden Jahren an. „Nun stellt sich unter anderem die Frage, wie die Schüler gelenkt werden können“, sagt Rooschüz, der auch Schulleiter der Merianschule ist.

Ein Beispiel für Schüler für steigende Schülerzahlen ist die Grundschule in Berg. Dort stand für dieses Schuljahr zur Debatte, eine Lenkung vorzunehmen. Den Eltern ist im März dieses Jahres mitgeteilt worden, dass die Schüler der dritten und vierten Klasse ab diesem Schuljahr nicht mehr in Berg unterrichtet werden könnten, weil der Platz fehle und die Kinder stattdessen an der Grundschule Ailingen unterrichtet werden sollen. Letztlich ruderte die Stadt zurück. Die Dritt- und Viertklässler sind weiterhin in Berg untergebracht. Doch wie es in Zukunft weitergehen wird, ist ungewiss.

Um frühzeitig ermitteln zu können, an welchen Standorten grundsätzlich Handlungsbedarf besteht, sammeln die Schulleiter in Friedrichshafen derzeit Fakten. „Es wird unter anderem erfasst, in welcher Zügigkeit die Schulen unterwegs sind und wo wir erweitern müssen“, sagt Rooschüz. Hinzu kommen auch Punkte wie die die Ermittlung der Mensakapazitäten. Bei all dieser Fakten sei es dann besonders wichtig, eine Priorisierung zu erarbeiten.

Geld ist kein Thema

Im kommenden halben Jahr müsse der Plan vorliegen, dann müsse feststehen, wo nachgesteuert werden muss. Diesen Plan fordere auch die Stadtverwaltung. „Es ist alles letztlich wieder auf Anfang bei uns“, sagt Rooschüz. Doch eines beruhigt den Geschäftsführenden Schulleiter. „Das Geld dafür ist kein Thema“, sagt er. Generell sei die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sehr konstruktiv. Trotzdem könne nicht alles auf einmal gemacht werden, das geht sukzessiv. „Wenn wir alles klar priorisieren und aufstellen, bekommen wir das auf einen guten Weg“, sagt Rooschüz. Das sei natürlich ein Riesenprojekt. „Generell nimmt Friedrichshafen viel Geld für die Schulen in die Hand“, sagt er.

In der Vergangenheit seien diese Pläne oft ins Stocken geraten, weil einige Standorte losgelöst agiert haben. „Damals gab es wenig Miteinander. Es lief nach dem Schema ab, wer zuerst schreit, der bekommt die Dinge“, sagt Rooschüz. In den vergangenen Jahren seien die Schulen in Friedrichshafen wesentlich näher zusammengerückt. „Wir Schulleiter sprechen mit einer Stimme“, sagt Rooschüz. Rund viermal im Jahr kommen die Schulleiter der Stadt zusammen, um ganz unterschiedliche Themen miteinander zu besprechen. „Die Schulen mit Sekundarstufe 1 beraten zum Beispiel darüber, wie es klappt, wenn Schüler von anderen Schulen dorthin wechseln. Es läuft alles sehr konstruktiv ab“, sagt Rooschüz.