In der Bezirksliga die Gastgeber SK Leutkirch 1 auf den SV Friedrichshafen 1 um im Königlichen Spiel den Mannschaftssieger im zweiten Punktspiel der Saison zu ermitteln. Am Ende stand für die Häfler eine 2:6-Auswärtsniederlage zu Buche. Schmerzhaft. Bereits der Start war für den SV Friedrichshafen mit einem Handicap versehen, da sie mit einem Mann weniger in den Mannschaftskampf gingen. Wahrscheinlich auch mit besetztem Brett 1 hätten die Schachspieler aus der Zeppelinstadt gegen einen über 2100 DWZ starken Gegner keine Chance gehabt.

Sie haben als Schachteam trotzdem stark gekämpft haben und alle Partien schienen sehr solide zu verlaufen. Einzig bei Roman Zeller bot sich eine Gelegenheit eine Kombination mit Mattdrohung zu spielen, aber wegen Zeitnot übersah er den rettenden Zug und stellte stattdessen seine Figur und die Partie ein. Markus Funk spielte eine anspruchsvolle Partie trotz weniger Qualität mit dem Ziel die Bauern des Gegners zu dezimieren. Leider erfolglos. Am Ende stand eine Niederlage. Helmut Strehlau stand auch anfangs auf Gewinn, konnte aber nur Remis erspielen. Eberhard Böckler hat sich ganz lange gewehrt, aber er konnte am Ende die Verlustpartie nicht verhindern. Swetlana Balz und Arthur Steidle holten jeweils eine Punkteteilung in ihren Partien heraus.

Durch die kampflose Partie an Brett 1, die Niederlagen von Roman Zeller, Eberhard Böckler und Markus Funk sowie den drei Remis durch Helmut Strehlau, Swetlana Balz und Helmut Strehlau stand am Ende das eingangs erwähnte Endergebnis von 6:2 für SK Leutkirch 1 fest.