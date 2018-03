Die Schachspieler der zweiten Mannschaft des Schachvereins Friedrichshafen (SVF) sind vor Kurzem zum Tabellenletzten in der Kreisliga, dem SV Weingarten 2, gereist. Im Kampf um den Klassenerhalt war laut Vereinsbericht die Ausgangslage klar: Der Verlierer dieser Partie steigt in die A-Klasse ab. Am Ende gab es bei der SVF-Zweiten glückliche Gesichter. Durch einen 3,5:2,5-Auswärtssieg vermieden die Häfler den Abstieg.

Mit zunehmender Spieldauer spielte das Team von SVF-Kapitän Markus Funk mehr und mehr seine Überlegenheit aus.Zwar verloren die Häfler Spieler Arthur Steidle und Peter Kalker ihre Partien. Umso besser machte es dafür Michael Wiemer: Im Mittelspiel konnte er sich eine sehr gute Stellung erarbeiten. Zuerst gewann er einen Bauer, dann die Qualität und zuguterletzt die Begegnung. Mit drei aus vier Punkten ist er bester Mannschaftsspieler und rangiert in der Topscorerliste auf dem vierten Platz. Auch Florian Fuchs spielt eine super Partie. Ähnlich wie bei Wiemer spielt er sich ein sehr gute Stellung heraus. Er gewann eine Leichtfigur und somit die Partie. Damit stand es 2:2-Unentschieden.

Im weiteren Verlauf bot der Mannschaftsführer von Weingarten SVF-Spieler Markus Funk ein 3:3 an, welches der Häfler ablehnte – benötigte das SVF-Team zum Klassenerhalt doch den Auswärtssieg. Am anderen Brett erspielte sich Markus Kiefer eine Leichtfigur mehr, ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen und gewann souverän die Partie zur 3:2-Führung der Gäste vom Bodensee.

Funk hatte in seiner abschließenden Schachpartie im Turmendspiel einen Bauer mehr und bot seinem Gegner remis an. Nach kurzer Beratungszeit wurde das Remis vom Weingartener Schachfreund Pavel Sluka angenommen. Mit diesem 3,5:2,5 Sieg gelang den Häflern den Klassenerhalt, Weingarten steigt somit ab.