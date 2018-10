Jugendarbeit wird beim 1920 gegründeten Schachverein Friedrichshafen groß geschrieben und unter Anleitung von Norbert Kolterer sowie Eberhard Böckler in die Tat umgesetzt. Das kam dem Häfler Nachwuchs bei der Kreisjugendeinzelmeisterschaft zugute. Sechs Jugendliche des SV Friedrichshafen in den Altersklassen U18, U16, U14 und U10 reisten nach Lindau. Lennart Schuster, Martin Böckler, Joel Kozilek, Vincent Weiss, Kilian Vogler sowie Anton Felix Schmidt wollten sich laut Vereinsbericht für die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft. Das gelang vier der sechs Häfler Talente, Vincent wurde sogar Erster in seiner Altersklasse. Auch Martin, Joel und Felix kamen am Ende eine Runde weiter.