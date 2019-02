Häfler Schützen blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Bei der Hauptversammlung der Schützengesellschaft Friedrichshafen, welche vor Kurzem im Schützenhaus Heiseloch abgehalten wurde, hat sich die Vorstandschaft über zahlreich erschienenen Mitglieder freuen können. Nachdem Oberschützenmeister Wolfgang Vogt die Versammlung eröffnete, gab die Vorstandschaft ihren Bericht zum Geschäftsjahr 2018 ab.

So berichtete Vogt, dass der Verein im vergangenen Jahr ein paar unerwartete Mehrausgaben verschmerzen musste. Unter anderem musste die komplette Heizungszentrale erneuert werden. Durch die Modernisierungen der Vorjahre an der Schießanlagen und den dadurch gesteigerten Einnahmen konnte dies jedoch finanziell gut abgefangen werden. Neben den Veranstaltungen und Terminen, die im Berichtszeitraum im Schützenhaus stattfanden, ließ es sich Vogt nicht nehmen, sich in seinem Bericht bei seinen Vorstandskollegen und den engagierten Mitgliedern für die geleistete Arbeit und Unterstützung zu bedanken.

Laut Vereinsbericht war es dann auch nicht verwunderlich, dass die Berichte der Kassiererin Simone Hausmann und des Sportleiters Gerhard Buri ebenfalls positiv ausfielen. Die Starterzahlen zu diversen Meisterschaften konnten konstant gehalten werden, die Schützen holten erneut etliche Erfolge und vordere Platzierungen bei lokalen und nationalen Wettbewerben. Nach der Aussprache zu den Berichten wurden zuerst die Kassiererin und anschließend der komplette Vorstand einstimmig von den anwesenden Mitgliedern entlastet.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden diverse Mitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Gleich drei Schützen, nämlich Georg Gebhard, Holger Lüdke und Lutz Ozanik können eine nunmehr 50-jährige Mitgliedschaft aufweisen. Hubert Allgäuer, Armin Merz, Rainer Lehmkuhl und Hans Schultheiß wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 30 Jahre im Verein ist seit diesem Jahr Monika Steiner. Marle Knödler und Christoph Fischer. sind nun seit 20 Jahren Mitglied des Vereins.

Zum Schluss der Veranstaltung übergab Gerhard Buri noch diverse Leistungsabzeichen an die besten Schützen des Jahres 2018. So erhielten Gerhard Buri, Christian Hele und Henry Miller das große Leistungsabzeichen in Gold durch den WSV (Württembergischer Schützenbund). Über das kleine Leistungsabzeichen in Bronze konnten sich Christoph Fischer, Sharon Heinz, Savannah Heinz Thomas Herr und Christian Merz freuen. Klein-Silber erhielten zudem Christoph Fischer, Sharon Heinz Wolfgang Henn und Christian Merz, welcher sich zudem das kleine Leistungsabzeichen in Gold durch seine guten Schießergebnisse verdiente. Florian Helms, Stefan Deppe und Gerhard Buri erhielten jeweils das Meisterschützenabzeichen des DSB, Linda Schmucker und Corinna Jungnitz jeweils das Meisterschützenabzeichen des WSV.

Zum Schluss wurde noch Gerhard Buri eine besondere Ehre zuteil: Aufgrund der ununterbrochenen, sehr erfolgreichen Teilnahme an Wettkämpfen und Meisterschaften seit nunmehr 30 Jahren ohne Unterbrechung, erhielt er vom Präsidenten des DSB die Sebastianus-Nadel, welche durch Oberschützenmeister Vogt übergeben wurde.