Sommerzeit ist Eiszeit: Die Eismacher Alessandro Cimino aus Gaggenau, Pino Cimino aus Karlsruhe und Giuseppe Cimino aus Plittersdorf wollen Eis-Weltmeister werden und berichten im SWR-fernsehstudio Studio von ihrem großen Traum. Natürlich zeigen sie, wie man köstliches Eis macht: Erdbeer-Minze, Banane-Stracciatella sowie als Highlight eine leckere Tigerenten-Eissorte. Zwei Schulklassen aus Friedrichshafen und Babenhausen spielen um den goldenen Tigerenten-Pokal. Zu sehen ist das Ganze im „Tigerenten Club“ am 23. Juni um 7.05 Uhr in der ARD. Mit Schnelligkeit, Geschick und Köpfchen geben die beiden Schulklassenteams im Studio alles, um den goldenen Tigerenten-Pokal und Spendengeld für ihre selbst ausgesuchten Kinderhilfsprojekte zu gewinnen. Die Tigerenten der SIS (Swiss International School) Friedrichshafen treffen auf die Frösche von der Realschule Babenhausen (Bayern). Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und KiKA. Seit über 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß undbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die kultige Rodeoente bezwingt und wer seinen Lehrer baden schicken darf. Weiterer Sendetermin der Folge: Samstag, 29. Juni, um 10.45 Uhr bei KiKA. Foto: SWR