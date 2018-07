Kurz vor den Sommerferien haben 100 Schüler der Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen das Deutsche Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze verliehen kommen. Mit Anforderungen in Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit wurden die Kinder von Sportlehrer Michael Wohlfarth für ihren sportlichen Einsatz belohnt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Foto: privat