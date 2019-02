Häfler Schüler filzen, was die Wolle hergibt

Das sonderpädagogische Förder- und Beratungszentrum Tannenhag-Schule hat sich mit einem Werkvorhaben „Das Schaf: Wir nehmen seine Wolle, dazu Seife, Wasser und Kraft“ bei der Stiftung Ravensburger Verlag beworben und Gelder erhalten. Jetzt filzen die Schüler der Grundschulstufe zweimal monatlich mit ihren Lehrerinnen Christine Feyrer und Andrea Amann sowie Friederike Andersen, die als Filzfachfrau das Projekt begleitet.

Zum zweiten Mal hat die Stiftung Ravensburger Verlag das landesweite Förderprogram „Werk.Klasse“ ausgeschrieben, mit dem Schwerpunkt handwerkliche Tätigkeiten kennen zu lernen und auch handwerkliche Fähigkeiten an Schüler der Klassen drei bis acht zu vermitteln. Die Stiftung lehnt sich mit dem Projekt „Werk.Klasse“ an ihr Förderprogramm „Kunst.Klasse“, an, das seit neun Jahren in mehreren Bundesländern läuft. „Wir haben zunächst überlegt welches Handwerk wir in den Mittelpunkt stellen sollten“, erklärt Lehrerin Christine Feyrer, zumal die Klasse von einem Fachmann beziehungsweise Fachfrau begleitet werden sollte.

Mit Friederike Andresen, die in der Schweiz ihre Prüfung zur Filzfachfrau absolvierte, haben sie jemanden gefunden, der sich mit den unterschiedlichsten Wollarten und ihrer Verwendung auskennt. Bis zu zehnmal möchten sich die Klasse und die Filzfachfrau treffen, um gemeinsam die unterschiedlichsten Dinge herzustellen.

„Wir haben bereits Stirnbänder, Bälle und auch Stuhlkissen gefilzt“, erklärt Friederike Andresen. Zurzeit arbeitet die Grundschulstufe, die immer mal wieder durch zwei Schüler andere Schulstufen ergänzt wird, an ein Wandbild. Es soll den Bodensee mitsamt Schule darstellen. Über den Bergen soll ein Zeppelin fliegen, Fische im See werden zu sehen sein und leuchtend blaue Wolkenformationen sin am Himmel zu sehen. Zunächst haben die Schüler Schablone hergestellt, und arbeiten aus der Filzwolle die gewünschten Formen auf eine große weiße Wollfläche aus. Jetzt fängt der Spaß für die Schüler richtig an: die Wolle muss ordentlich mit Seifenwasser durchnässt werden, dann wird eine durchsichtige Folie über das Gesamtwerk gelegt und mit den Händen die einzelnen Filzschichten miteinander verbunden werden. Das geschieht mit den Händen. Diese habtische Erfahrung und die Tatsache, aus Rohmaterial ein völlig neues Endprodukt zu entwickeln, macht den Schülern besonders viel Spaß. Zehnmal wird die Werklasse sich treffen, um mit dem „Stoff der Nomaden“, wie Friederike Andresen ihn bezeichnet, zu arbeiten und am Ende sollen die Werke zusammengetragen und präsentiert werden.