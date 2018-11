Häfler Schüler besuchen Partnerstadt Sarajevo

30 Häfler Schüler haben mehrere Tage in der Partnerstadt Sarajevo verbracht, dort Interessantes besichtigt, bestehende Freundschaften gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Begleitet wurden sie von Dagmar Mader und Maria Anna Mohr, Lehrerinnen am Graf-Zeppelin-Gymnasium, und Dirk Lehnert und Michi Merkle vom Karl-Maybach-Gymnasium. Während des Aufenthaltes übergaben sie zwei Spendenschecks über jeweils 500 Euro an die bosnische Hilfsorganisation „Pomozi“. Da der Bedarf aufgrund der Flüchtlinge dort gestiegen ist, entschieden sich der Partnerschaftsverein Pro Sarajevo und die Stadtverwaltung Friedrichshafen, die Arbeit der Organisation „Pomozi“ mit jeweils 500 Euro zu unterstützen. Außerdem sammelten die Schüler vor ihrer Reise nach Sarajevo Decken und Kleidung, die sie vor Ort an die Hilfsorganisation übergaben. 16 Stunden waren die Jugendlichen und ihre Betreuer mit dem Bus ins bosnische Sarajevo unterwegs. Dort erlebten sie interessante Tage in den Gastfamilien, lernten den Alltag bosnischer Familien kennen und reisten herum, um die Region, die Kultur und die Geschichte Sarajevos kennenzulernen. Die Reisegruppe besuchte die Städte Travnik und Jajce, verschiedene Museen und das Rathaus in Sarajevo. Außerdem nahmen die Schüler am Unterricht des ersten Gymnasiums teil. Foto: Bernd Müller